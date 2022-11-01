В Україні можуть зникнути дві відомі крупи. Чи буде дефіцит?

У наступному році українські аграрії хочуть відмовитися від посівів жита і ячменю. Такі зміни можуть спровокувати новий дефіцит на перлову та ячну крупи, а також на житній хліб.

Чому не буде круп?

За словами Дмитра Скорнякова, фермерам стало невигідно вирощувати ячмінь і жито в Україні через подорожчання складових процесу виробництва та руйнування логістичних ланцюжків. Навіть вирощене зерно продати хоча б із мінімальним прибутком майже неможливо.

"Попри ціни виробництво більшості культур збиткове. А такі культури як ячмінь, жито - виробляти взагалі немає ніякого сенсу. Ячмінь йшов у Китай, але зараз його неможливо туди відправити. Та ще й внутрішня ціна на нього така, що ти маєш збирати 10 тонн з гектара, щоб вийти в нуль. Це майже неможливо. Тому гадаю, що в цьому сезоні ці культури не буде сіяти ніхто", - каже експерт.

Таким чином аграрії працюють на збиток собі, адже вироблення цих круп потребує значних ресурсів.

Зерна перловки шліфують і полірують, щоб поверхня стала гладкою, а зерна округлими з м'якими краями. Щоб отримати ячневу крупу, дроблять ячмінне зерно, попередньо очищене від квіткових плівок та плодових оболонок.

Що буде далі?

Якщо українські аграрії взагалі відмовляться від посіву ячменю та жита, то це призведе до зникнення продуктів, які виготовляють із них. Очевидно, що в першу чергу це будуть ячнева та перлова крупи. Також дефіцит може виникнути на житній хліб, який так люблять українці.

Для розв'язання проблеми скоріше за все буде налагоджено імпорт з інших країн, проте варто розуміти, що такі продукти будуть дорожчими та везтимуть їх з-за кордону довше.

Імпортні крупи будуть в рази дорожчими за державні (фото: Freepik)