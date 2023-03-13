В Украине могут изменить условия выплат переселенцам: что нужно знать

Что изменится для переселенцев

Лубинец обратился к премьер-министру Украины Дмитрию Шмигалю и вице-премьер-министру Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирине Верещук с просьбой отменить норму, согласно которой переселенцы теряют выплаты, если во время проверки выяснилось, что их не было по адресу проживания.

"Отмечаю, что проверять, где находятся ВПЛ в условиях военного положения - неоправданно, а люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, могут ее безосновательно потерять. Однако, противоправность механизма проведения проверок места жительства ВПЛ уже была установлена ​​судом", - заявляет чиновник.

Омбудсмен подчеркнул, что переселенцев, как правило, не предупреждают о такой проверке. А проверяющие могут посетить место жительства, когда человек на работе или вышел по делам. Впрочем, в заключении комиссии будет указано, что ВПЛ отсутствует по месту жительства.

В случае положительного рассмотрения этого обращения Правительством, прекратятся проверки ВПЛ и тогда выплаты переселенцам сохранятся.

Какие выплаты получают переселенцы в 2023 году

В 2023 году финпомощь украинцам выплачивается автоматически. Сумма выплат составляет:

3 000 гривен - детям и гражданам с инвалидностью;

2 000 гривен - всем остальным гражданам.

Помощь выплачивают этим категориям граждан:

которые выехали из населенных пунктов, включенных в перечень территорий, где ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных территорий;

в которых непригодно для проживания или разрушенное жилье и они подали до 20 мая 2022 заявку на возмещение соответствующих потерь;

имеющие документальное подтверждение от органов местного самоуправления о повреждении или уничтожении недвижимого имущества из-за боевых действий.

кто получал ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане, повторно переместившиеся с временно оккупированных или территорий, на которых ведутся боевые действия после начала полномасштабного вторжения.

Отметим, что в Украине было зарегистрировано более 4,8 млн. переселенцев по состоянию на начало января 2023 года.