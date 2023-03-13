В Україні можуть змінити умови виплат переселенцям: що треба знати

Що зміниться для переселенців

Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.

"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану - невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена ​​судом", - заявляє чиновник.

Омбудсмен наголосив, що переселенців, як правило, не попереджають про таку перевірку. А перевіряльники можуть навідатись за місцем проживання, коли людина на роботі або вийшла у справах. Втім у висновку комісії буде вкажуть, що ВПО відсутня за місцем проживання.

У разі позитивного розгляду цього звернення Урядом, припиняться перевірки ВПО і тоді виплати переселенцям збережуться.

Які виплати отримують переселенці у 2023 році

2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат складає:

3 000 гривень - дітям та громадянам з інвалідністю;

2 000 гривень - решті всіх громадян.

Допомогу виплачують цим категоріям громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат;

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування про пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії.

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після початку повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що в Україні було зареєстровано понад 4,8 млн переселенців станом на початок січня 2023 року.