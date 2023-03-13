В Україні можуть змінити умови виплат переселенцям: що треба знати

В Україні можуть змінити механізм нарахування допомоги внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, ймовірно, скасують норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки їх не було за адресою проживання.
Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму каналі Telegram.
Лубінець звернувся до прем'єр-міністра України Дмитра Шмигаля та віцепрем'єр-міністра України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, згідно з якою переселенці втрачають виплати, якщо під час перевірки з'ясувалося, що їх не було за адресою проживання.
"Наголошую, що перевіряти, де перебувають ВПО в умовах воєнного стану - невиправдано, а люди, які гостро потребують грошової допомоги, можуть її безпідставно позбутися. Однак, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже була встановлена судом", - заявляє чиновник.
Омбудсмен наголосив, що переселенців, як правило, не попереджають про таку перевірку. А перевіряльники можуть навідатись за місцем проживання, коли людина на роботі або вийшла у справах. Втім у висновку комісії буде вкажуть, що ВПО відсутня за місцем проживання.
У разі позитивного розгляду цього звернення Урядом, припиняться перевірки ВПО і тоді виплати переселенцям збережуться.
2023 року фіндопомога українцям виплачується автоматично. Сума виплат складає:
Допомогу виплачують цим категоріям громадян:
Зазначимо, що в Україні було зареєстровано понад 4,8 млн переселенців станом на початок січня 2023 року.
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