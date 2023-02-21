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Выплаты от международных организаций. Украинцев предупреждают о новом мошенничестве

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 16:42
Выплаты от международных организаций. Украинцев предупреждают о новом мошенничестве Фото: Выплаты в Украине (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине действуют много программ денежной помощи от международных организаций. В этой связи участились случаи электронного мошенничества.

Как уберечься от потери средств, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на Telegram-канал благотворительного фонда "Право на захист".

Какие есть виды мошенничества, связанные с выплатами

Заявителей на получение денежной помощи от ООН просят быть внимательными и не предоставлять свою информацию онлайн. Украинцев предостерегают:

  • не передавать третьим лицам или через интернет данные банковских карт, личных счетов, CVV-код или другую важную для осуществления оплат информацию.

"Любая информация о вашем банковском счете дает возможность мошенникам воспользоваться вашими средствами", – подчеркивают в фонде.

  • не переходить по подозрительным ссылкам;

"Проверяйте информацию на правдивость. Ссылки на Приват24, Дию, єПідтримку, телеграмм-боты – это мошеннические ссылки. Единственный официальный ресурс для получения помощи онлайн – это сайт єДопомога https://aid.edopomoga.gov.ua/ (ссылка должна выглядеть только так).
Мы не предоставляем никаких ссылок на банковские системы и не сотрудничаем с банковскими учреждениями! Ссылка на любой банк – это мошенники и попытка украсть ваши деньги", – объясняют украинцам.

Выплаты от международных организаций. Украинцев предупреждают о новом мошенничестве

Фото: Переселенцы в Запоріжье (gettyimages.com)

Как узнать, что переписку ведут мошенники

Работники банковских учреждений не консультируют по выплатам или другим вопросам в социальных сетях и мессенджерах.

"Если вам написал человек под видом банковского работника – это мошенники. Ни в коем случае не передавайте какую-либо информацию о вас этим людям", – призывают в фонде.

Также отмечается, что администраторы канала "Допомога ВПО від УВКБ ООН" консультируют только в чате.

"Если третьи лица пишут вам в частные сообщения от имени благотворительного фонда "Право на захист" и просят дополнительную информацию относительно ваших банковских карт/пин-кодов/CVV кодов – блокируйте их. Это мошенники, которые пытаются украсть ваши средства", – отмечают в организации.

У каждого администратора чата напротив названия канала, в правом верхнем углу каждого сообщения, можно увидеть имя человека, который предоставляет ответ. Если имени нет – человеку пишут мошенники.

"Просим не публиковать в нашем чате вашу персональную информацию (ФИО и номера телефонов), если об этом вас не попросил администратор чата. Это также касается ваших индивидуальных ссылок от ООН. Там указан уникальный код, который позволит вам зарегистрироваться, и, к сожалению, он одноразовый. Не позволяйте мошенникам регистрироваться по вашим данным", – просят в "Право на захист".

Напомним, мы писали, как получить выплаты от ООН по 6600 гривен на человека.

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