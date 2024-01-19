В Украине могут появиться садики совершенно нового типа по программе "Детсад дома"
Международная организация труда вместе со Всеукраинским фондом "Шаг за шагом" запустили учебный проект для украинок "Детский сад дома для детей раннего возраста". Цель проекта - создание доступных услуг по уходу и развитию малышей в домашних условиях.
Что это за программа и какие садики могут появиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение фонда на странице Facebook.
К участию в проекте приглашают женщин в возрасте от 18 до 54 лет, проживающих в Киевской и Житомирской областях, увлекающихся уходом за детьми и мечтающих открыть собственное детское заведение у себя дома.
В ходе конкурса выберут 30 участниц. Они пройдут учебный курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.
Эта инициатива Международной организации труда (МОТ) направлена на пилотирование модели организации детских садов на дому, документирование опыта и разработку рекомендаций по дальнейшему распространению лучших практик.
Пять наиболее мотивированных участников получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.
"Эта инициатива - не просто об открытии детского сада у себя дома, это возможность для женщин раскрыть свой потенциал благодаря интенсивному тренингу по предпринимательству и организации развивающей среды для детей раннего возраста. Учебный курс будет включать основные аспекты создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста у себя дома", - говорится в сообщении.
Отмечается важность создания в детсадах услуг, которые будут доступны населению с ограниченными финансовыми возможностями.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить специальную форму. При регистрации поделитесь своей мотивацией, опытом и планами по содействию целям. Дедлайн – до 28 января 2024 года.
Основные критерии участия:
- Женщины в возрасте от 18 до 54 лет.
- Проживают в Киевской или Житомирской областях.
- Есть страсть к уходу за детьми и мечтают открыть собственный детский сад у себя дома.
- Готовы взаимодействовать с детьми раннего возраста, обеспечивая их уход и развитие.
- Стремление создать безопасную, эмоционально комфортную и развивающую среду.
Для вопросов и разъяснений, пожалуйста, обращайтесь по адресу: homebased.ececservices@gmail.com
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