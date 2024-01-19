В Україні можуть з'явитися садочки зовсім нового типу за програмою "Дитсадок вдома"

Міжнародна організація праці разом з Всеукраїнським фондом "Крок за кроком" запустили навчальний проєкт для українок "Дитячий садок вдома для дітей раннього віку". Мета проєкту - створення доступних послуг з догляду та розвитку малюків у домашніх умовах.

Що це за програма та які садочки можуть з'явитися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення фонду на сторінці Facebook.

До участі в проєкті запрошують жінок віком від 18 до 54 років, які проживають у Київській та Житомирській областях, які захоплюються доглядом за дітьми та мріють відкрити власний дитячий заклад у себе вдома.

Під час конкурсу оберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс з основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду та розвитку дітей раннього віку.

Ця ініціатива Міжнародної організації праці (МОП) спрямована на пілотування моделі організації дитячих садочків дома, документування досвіду та розробку рекомендацій для подальшого поширення кращих практик.

П'ять найбільш мотивованих учасників отримають фінансову допомогу до 5 тисяч доларів США в гривневому еквіваленті.

"Ця ініціатива - не просто про відкриття дитячого садочка у себе вдома, це можливість для жінок розкрити свій потенціал завдяки інтенсивному тренінгу з підприємництва та організації розвивального середовища для дітей раннього віку. Навчальний курс включатиме основні аспекти створення та розвитку бізнесу з догляду та розвитку дітей раннього віку у себе вдома", - говориться у повідомленні.

Наголошується на важливості створення в дитсадках послуг, які будуть доступні населенню з обмеженими фінансовими можливостями.

Для участі у конкурсі потрібно заповнити спеціальну форму. Під час реєстрації поділіться своєю мотивацією, досвідом і планами щодо сприяння цілям. Дедлайн - до 28 січня 2024 року.

Основні критерії участі:

Жінки у віці від 18 до 54 років.

Проживають у Київській або Житомирській областях.

Мають пристрасть до догляду за дітьми та мріють відкрити власний дитячий садок у себе вдома.

Готові взаємодіяти з дітьми раннього віку, забезпечуючи їх догляд та розвиток.

Прагнення створити безпечне, емоційно комфортне та розвиваюче середовище.

Для запитань та роз'яснень, будь ласка, звертатися за адресою: homebased.ececservices@gmail.com