Украинки могут получить грант на открытие детсада на дому: как подать заявку

Украинки, которые проживают в Киевской и Житомирской областях, а также увлекаются уходом за детьми и мечтают открыть собственное детское учреждение у себя дома могут получить грант.

К участию приглашают украинок от 18 до 54 лет. Цель инициативы - создание доступных услуг по уходу и развитию малышей.

Во время конкурса отберут 30 участниц. Они пройдут учебный курс по основным аспектам создания и развития бизнеса по уходу и развитию детей раннего возраста.

Пять самых мотивированных участниц получат финансовую помощь до 5 тысяч долларов США в гривневом эквиваленте.

"Важно, чтобы созданные в детсадах услуги были доступны для населения с ограниченными финансовыми возможностями", - подчеркнули в министерстве.

Для участия нужно заполнить форму по этой ссылке. Дедлайн - 28 января 2024 года.

Дополнительную информацию можно узнать по электронному адресу: homebased.ececservices@gmail.com.

В Украине уже несколько лет активно действует система грантов. Это безвозвратная финансовая помощь для бизнеса, неприбыльной организации или физлица.

Средства можно привлечь для развития собственного проекта или обеспечения определенных потребностей для существующего бизнеса.

В своем материале РБК-Украина объяснило, как работает грантовая система и какие условия нужно выполнять, чтобы получить финансовую помощь.

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