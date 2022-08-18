Чи може Кабмін повернути обов'язковий карантин і маски: відповідь Ляшка

"Ми розуміємо всі пріоритети і ситуацію. А сьогодні пріоритет номер один - робота на оборонний сектор, допомога Збройним силам України, перемогу. Тому, оцінювати те, що ми можемо ввести, ми будемо з урахуванням війни", - сказав міністр.

Він додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби.

"Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо ми будемо бачити, що інфекційні захворювання переважають, займається ліжковий фонд в лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими - який буде вихід у міністра охорони здоров'я? Звичайно, просити вводити більш жорсткі умови для того, щоб якісно і ефективно надавати медичну допомогу пораненим", - пояснив Ляшко.

Також він розповів, наскільки небезпечний новий вид "Омікрона", який зараз поширюється Європою.

"Зараз ми бачимо менше госпіталізацій і ускладнень. Але на це може вплинути кілька факторів - або сам штам не так агресивний, або все ж кількість імунізованих людей значно більше - перехворіли і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає", - підсумував Ляшко.