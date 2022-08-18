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Чи може Кабмін повернути обов'язковий карантин і маски: відповідь Ляшка

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 09:05
Чи може Кабмін повернути обов'язковий карантин і маски: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Руслан Гаращенко

В Україні досі діє карантин у зв'язку з поширенням COVID-19. Однак обмеження стали рекомендованими.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Ми розуміємо всі пріоритети і ситуацію. А сьогодні пріоритет номер один - робота на оборонний сектор, допомога Збройним силам України, перемогу. Тому, оцінювати те, що ми можемо ввести, ми будемо з урахуванням війни", - сказав міністр.

Він додав, що все залежатиме від ситуації з поширенням хвороби.

"Все залежатиме від того, як зможемо балансувати. Якщо ми будемо бачити, що інфекційні захворювання переважають, займається ліжковий фонд в лікарнях і буде загроза, що ми не впораємося з пораненими - який буде вихід у міністра охорони здоров'я? Звичайно, просити вводити більш жорсткі умови для того, щоб якісно і ефективно надавати медичну допомогу пораненим", - пояснив Ляшко.

Також він розповів, наскільки небезпечний новий вид "Омікрона", який зараз поширюється Європою.

"Зараз ми бачимо менше госпіталізацій і ускладнень. Але на це може вплинути кілька факторів - або сам штам не так агресивний, або все ж кількість імунізованих людей значно більше - перехворіли і провакцинованих. Ми бачимо в Європі, що там цифри випадків зростають, але кризи в лікарнях поки немає", - підсумував Ляшко.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.

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Карантин Коронавірус COVID Мінстерство охорони здоров'я України
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