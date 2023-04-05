В Украине могут разрешить движение автомобилей с правым рулем: что известно

Подробнее о возможном нововведении

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях военного положения на дорогах появляются различные транспортные средства: бронетехника, без номерных знаков, с полиэтиленовой пленкой вместо стекла и т.д.

Однако, по словам нардепов, ВСУ нужны любые автомобили, многие из которых привозят из-за границы. В частности, из тех стран, где разрешено движение с правым рулем.

Однако согласно ст. 29 Закона "О дорожном движении" на территории Украины не допускается участие в дорожном движении транспортных средств с правосторонним расположением руля.

"Таких автомобилей на границе и в военных частях собралось уже более сотни. Хотя такие авто могли бы работать на нашу победу, спасать раненых, помогать бить врага и т.д. Поэтому для решения проблем с завозом авто с правым расположением руля нужны изменения в действующее законодательство ", - говорится в записке.

Что говорят эксперты

Транспортный аналитик Александр Гречко считает, что такое нововведение на дорогах вряд ли будет иметь большой спрос в Украине. По его словам, это будет более точечно или локально.

Следует также добавить, что введение этого законопроекта потребует от водителей "праворулек" переучения самостоятельно или в автошколах. Не стоит забывать и о повышенном уровне концентрации внимания на дорогах во избежание ДТП в первые месяцы.

Однако эксперт отмечает, что от такой новинки может быть и польза.

"Предложенный законопроект, как указывает автор, предусматривает в первую очередь улучшение обеспечения военных автомобилями из стран, где используются автомобили с правым расположением руля. В случае дефицита автомобилей для ВСУ такое решение может иметь смысл", - говорит Александр.