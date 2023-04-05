В Україні можуть дозволити рух автомобілів із правим кермом: що відомо

Детальніше про можливе нововведення

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що в умовах воєнного стану на дорогах з'являються різні транспортні засоби: бронетехніка, без номерних знаків, з поліетиленовою плівкою замість скла тощо.

Проте, за словами, нардепів, ЗСУ потрібні будь-які автомобілі, багато з яких привозять з-за кордону. Зокрема, з тих країн, де дозволено рух із правим кермом.

Однак відповідно до ст. 29 Закону "Про дорожній рух" на території України не допускається участь у дорожньому русі транспортних засобів з правостороннім розташуванням керма.

"Таких автомобілів на кордоні та у військових частинах зібралося вже більше сотні. Хоча такі авто могли б працювати на нашу перемогу, рятувати поранених, допомагати бити ворога тощо. Тому для розв'язання проблем із завезенням авто з правим розташуванням керма потрібні зміни в чинне законодавство", - йдеться у записці.

Що кажуть експерти

Транспортний аналітик Олександр Гречко вважає, що таке нововведення на дорогах навряд чи матиме великий попит в Україні. За його словами, це буде більш точково або локально.

Варто також додати, що запровадження цього законопроєкту вимагатиме від водіїв "праворульок" перенавчання самостійно чи в автошколах. Не варто забувати й про підвищений рівень концентрації уваги на дорогах для уникнення ДТП у перші місяці.

Однак експерт наголошує, що від такої новинки може бути й користь.

"Запропонований законопроєкт, як вказує автор, передбачає в першу чергу покращення забезпечення військових автомобілями з країн, де використовуються автомобілі з правим розташуванням керма. У випадку дефіциту автомобілів для ЗСУ таке рішення може мати сенс", - каже пан Олександр.