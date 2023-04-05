В Украине могут разрешить движение автомобилей с правым рулем: что известно
На украинских дорогах могут появиться автомобили с правым рулем. Народные депутаты обуславливают это тем, что для ВСУ будут полезны любые автомобили, и такие, в том числе.
Об этом говорится в законопроекте №9182 на сайте ВРУ.
Подробнее о возможном нововведении
В объяснительной записке к законопроекту говорится, что в условиях военного положения на дорогах появляются различные транспортные средства: бронетехника, без номерных знаков, с полиэтиленовой пленкой вместо стекла и т.д.
Однако, по словам нардепов, ВСУ нужны любые автомобили, многие из которых привозят из-за границы. В частности, из тех стран, где разрешено движение с правым рулем.
Однако согласно ст. 29 Закона "О дорожном движении" на территории Украины не допускается участие в дорожном движении транспортных средств с правосторонним расположением руля.
"Таких автомобилей на границе и в военных частях собралось уже более сотни. Хотя такие авто могли бы работать на нашу победу, спасать раненых, помогать бить врага и т.д. Поэтому для решения проблем с завозом авто с правым расположением руля нужны изменения в действующее законодательство ", - говорится в записке.
Что говорят эксперты
Транспортный аналитик Александр Гречко считает, что такое нововведение на дорогах вряд ли будет иметь большой спрос в Украине. По его словам, это будет более точечно или локально.
Следует также добавить, что введение этого законопроекта потребует от водителей "праворулек" переучения самостоятельно или в автошколах. Не стоит забывать и о повышенном уровне концентрации внимания на дорогах во избежание ДТП в первые месяцы.
Однако эксперт отмечает, что от такой новинки может быть и польза.
"Предложенный законопроект, как указывает автор, предусматривает в первую очередь улучшение обеспечения военных автомобилями из стран, где используются автомобили с правым расположением руля. В случае дефицита автомобилей для ВСУ такое решение может иметь смысл", - говорит Александр.
Раньше мы рассказывали, где в Киеве водители могут ездить со скоростью до 80 км/ч.
Читайте также, какой штраф могут получить украинские водители за не пристегнутый пояс безопасности.