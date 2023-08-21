ua en ru
Пн, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине можно обменять обычные лампочки на более эффективные: кто и как может сделать

Новина українською →
Понедельник 21 августа 2023 12:53
В Украине можно обменять обычные лампочки на более эффективные: кто и как может сделать Как поменять обычную лампочку на более эффективную (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы могут поменять обычные лампочки на более эффективные устройства LED. В этот раз можно бесплатно получить лампы для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.

О том, как это сделать, рассказал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Что нужно знать о программе

С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.

А сейчас Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Дией, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных выше заведений.

Как получить лампочки

Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Дия", а потом забрать лампы в отделении Укрпочты.

Пошаговая инструкция

  • авторизируйтесь на портале "Дия" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица
  • проверьте данные по предприятию
  • в пункте "Услуги" выберите "Обмен лампочек" и оформите запрос
  • укажите площадь в калькуляторе, там будет указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп
  • поставьте отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания
  • укажите обязательно местонахождение организации
  • подпишите КЭПом юрлица

Читайте также, что купить уже сейчас на случай блекаута, и сколько стоят товары.

Ранее мы писали о том, будет ли интернет и мобильная связь в случае блекаута.

Читайте РБК-Украина в Google News
лампочка Электроэнергия