В Украине можно обменять обычные лампочки на более эффективные: кто и как может сделать
Украинцы могут поменять обычные лампочки на более эффективные устройства LED. В этот раз можно бесплатно получить лампы для подъездов домов, школ, детских садов, больниц, библиотек и музеев.
О том, как это сделать, рассказал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
Что нужно знать о программе
С начала полномасштабной войны украинцы обменяли около 20 миллионов ламп накаливания на эффективные LED-лампы в собственных домах.
А сейчас Укрпочта, в совместной программе с ЕС, Министерством Экономики и Дией, открывает новый этап обмена ламп для ОСМД и всех вышеперечисленных выше заведений.
Как получить лампочки
Чтобы получить лампу юридическим лицам, нужно оставить заявку на портале "Дия", а потом забрать лампы в отделении Укрпочты.
Пошаговая инструкция
- авторизируйтесь на портале "Дия" с помощью квалифицированной электронной подписи юрлица
- проверьте данные по предприятию
- в пункте "Услуги" выберите "Обмен лампочек" и оформите запрос
- укажите площадь в калькуляторе, там будет указан предел, по которому можно выбрать количество и тип ламп
- поставьте отметку о согласии сдачи такого же количества ламп накаливания
- укажите обязательно местонахождение организации
- подпишите КЭПом юрлица
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