В Україні можна обміняти звичайні лампочки на ефективніші: хто і як може зробити

Українці можуть поміняти звичайні лампочки на ефективніші пристрої LED. На цей раз можна безкоштовно отримати лампи для під'їздів будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень, бібліотек та музеїв.

Про те, як це зробити, розповів генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Що потрібно знати про програму

З початку повномасштабної війни українці обміняли близько 20 мільйонів ламп розжарювання на ефективні LED-лампи у власних будинках.

А зараз Укрпошта, у спільній програмі з ЄС, Міністерством Економіки та Дією, відкриває новий етап обміну ламп для ОСББ і всіх вищезазначених закладів.

Як отримати лампочки

Щоб отримати лампу юридичним особам, потрібно залишити заявку на порталі "Дія", а потім забрати лампи у відділенні Укрпошти.

Покрокова інструкція