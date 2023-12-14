В Украине может исчезнуть всеми любимая крупа. Будет ли дефицит?

В Украине цены на гречку рекордно снизились. Эксперты предполагают, что продукт может исчезнуть с прилавков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Апостроф".
Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий считает, что учитывая невысокую рентабельность, в следующем году площади под посевы гречихи могут сократиться. И гречка может стать дефицитом.
Из-за избытка гречневой крупы на внутреннем рынке Украина впервые начала экспортировать ее за границу. Главными потребителями украинской гречки в Европе наши беженцы.
"Главная причина этого – наличие в Европе миллионов наших беженцев. Они формируют достаточно значительный спрос на гречку и распространяют культуру ее потребления. Это вынуждает европейские сети закупать этот продукт в Украине", - сказал он.
Именно из-за избытка гречки - цена в магазинах существенно снизилась.
Так, в украинских супермаркетах можно купить гречку от 22.80 гривен за упаковку. В аналогичный период прошлого года гречка стоила от 30 гривен за упаковку.
Цена гречки в Украине (Скриншот)
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