RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине может исчезнуть всеми любимая крупа. Будет ли дефицит?

Фото: В Украине может исчезнуть гречка (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине цены на гречку рекордно снизились. Эксперты предполагают, что продукт может исчезнуть с прилавков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание "Апостроф".

Может ли исчезнуть гречка из магазинов

Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий считает, что учитывая невысокую рентабельность, в следующем году площади под посевы гречихи могут сократиться. И гречка может стать дефицитом.

Из-за избытка гречневой крупы на внутреннем рынке Украина впервые начала экспортировать ее за границу. Главными потребителями украинской гречки в Европе наши беженцы.

"Главная причина этого – наличие в Европе миллионов наших беженцев. Они формируют достаточно значительный спрос на гречку и распространяют культуру ее потребления. Это вынуждает европейские сети закупать этот продукт в Украине", - сказал он.

Именно из-за избытка гречки - цена в магазинах существенно снизилась.

Сколько сейчас стоит гречка

Так, в украинских супермаркетах можно купить гречку от 22.80 гривен за упаковку. В аналогичный период прошлого года гречка стоила от 30 гривен за упаковку.

Цена гречки в Украине (Скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
крупадефицит продуктов