В Україні може зникнути улюблена крупа. Чи буде дефіцит?

Чи може зникнути гречка із магазинів

Заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький вважає, що з огляду на невисоку рентабельність наступного року площі під посіви гречки можуть скоротитися. І гречка може стати дефіцитом.

Через надлишок гречаної крупи на внутрішньому ринку Україна вперше почала експортувати її за кордон. Головними споживачами української гречки в Європі є наші біженці.

"Головна причина цього - наявність у Європі мільйонів наших біженців. Вони формують досить значний попит на гречку та поширюють культуру її споживання. Це змушує європейські мережі закуповувати цей продукт в Україні", – сказав він.

Саме через надлишок гречки – ціна в магазинах суттєво знизилася.

Скільки зараз коштує гречка

Так, в українських супермаркетах можна купити гречку від 22,80 гривень за упаковку. За аналогічний період минулого року гречка коштувала від 30 гривень за упаковку.

Ціна гречки в Україні (Скриншот)