Никогда не варите так гречневую кашу. Ошибка, которую совершают многие

Гречка - это супер полезная крупа, которая популярна у украинцев. Кроме своих вкусовых качеств она обладает массой полезных свойств. Популярное блюдо - это, конечно же, гречневая каша. Но при ее варке многие совершают распространенную ошибку.

Как ни в коем случае нельзя варить гречку - читайте на Styler.

Как обычно все варят гречку

Все из нас знают это популярную формулу для варки круп. Это 1 к 2, то есть на один стакан крупы нужно добавить два стакана воды и варить до готовности.

С гречкой все делают точно так же. Но это и есть ошибка.

Как правильно варить гречку

Секретом для многих станет то, что привычная каждому темная гречка из магазина - это уже полуготовая крупа. Она прошла первичную обработку.

Для ее приготовления нужно залить гречневую крупу крутым кипятком (в известной пропорции, 1 к 2). После этого накрыть крышкой и подождать, пока крупа витает всю воду и набухнет!

Если вы все же не доверяете такому непривычному для вас способу, после того, как зальете кипятком, поставьте на огонь и доведите до кипения гречку. После этого выключите огонь и накройте крышкой кастрюлю. И вот тогда уже можно добавить масло, специи зажарку.

В чем польза гречки

Гречневая крупа содержит большое количество магния, марганца, фосфора, меди и железа. Все эти минералы способствуют росту и развитию детей. Также в гречке содержится витамин B7, известный как биотин.

Он играет важную роль в обмене веществ и помогает организму расщеплять жиры, углеводы и белки. Это низкокалорийный и сытный продукт, смело включайте ее в рацион для насыщения и комфортного и правильного похудения.