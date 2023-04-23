В Украине может исчезнуть много видов сигарет: что известно

Что известно о законопроекте

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9227 - "О мероприятиях о предупреждении и уменьшении употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения". В нем идет речь о запрете современных табачных изделий, которые содержат вкусо-ароматические добавки.

Согласно этому законопроекту, под запрет могут попасть все ароматизированные табачные изделия. В список попали все обычные сигареты с различными добавками и ароматическими капсулами, IQOS и GLO с ароматическими добавками и все остальные табачные изделия с ароматизаторами. А к ним относятся электронные одноразовые сигареты.

Как объясняют инициаторы законопроекта, в Украине после длительного периода снижения количества курильщиков, их количество снова стало расти. Анализ употребления табачных изделий показал, что количество курильщиков выросло именно за счет ароматизированных табачных изделий и основная группа - молодежь в возрасте от 18 до 29 лет.

Заядлые курильщики привыкли уже к "своим" видам сигарет и в основном отдают предпочтение традиционным табачным изделиям. А вот молодежь начала увлекаться ароматизированными сигаретами - сейчас "мода" на электронные одноразовые сигареты.

При том, исследование показывает, что 80% современных подростков начинает теперь курить с 12-17 лет и в качестве "первого опыта" выбирает ароматизированные одноразки. Однако такое увлечение быстро перерастает в зависимость.

В 2019 году только 1% украинцев выбирал электронные сигареты, в 2022 году эта цифра выросла до 7% и в основном - это молодежь до 30 лет, которая уже привыкла к табаку.

Какие сигареты попадут в список запрещенных

С учетом исследования, народные депутаты предлагают запретить оптовую и розничную продажу в Украине таких табачных изделий:

Сигареты с характерным запахом и/или со вкусом дыма (в эту группу войдут айкосы, гло, электронные сигареты)

Сигареты, которые содержат вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, в том числе в фильтре, бумаге, упаковке, капсулах или имеют любые характеристики, которые позволяют менять запах или вкус сигарет, интенсивность дыма, а также табака для самокруток.

На данный момент этот законопроект находится в стадии рассмотрения в профильных комитетах. Дата вынесения на голосование пока неизвестна.