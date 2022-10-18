ua ru
Вт, 18 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине может снизиться стоимость гречки: какая сейчас цена и что будет дальше

Новина українською →
Вторник 18 октября 2022 13:58
В Украине может снизиться стоимость гречки: какая сейчас цена и что будет дальше Снизится ли стоимость гречки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине аграрии активно собирают новый урожай гречки. Поэтому цены на крупу совсем скоро могут снизиться до 60-70 грн за килограмм.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак.

По его словам, сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. По его мнению, есть перспективы, что цена существенно снизится.

Он добавил, что больше всего гречки намолотили в Сумской области - 15,5 тыс. тонн. Чуть меньше в Житомирской и Хмельницкой областях - по 15,2 тыс.

Уже собрано более 120 тыс. тонн гречки. В целом, сообщил Виштак, планируют намолотить более 150 тыс. тонн.

Какие сейчас цены

По данным сайта Минфин, за 1 килограмм гречки в известных украинских супермаркетах придется отдать:

  • Metro - 78,90 грн/кг;
  • Auchan - 78,40 грн/кг;
  • Varus - 89,90 грн/кг.

В общем, средняя цена составляет - 82,40 грн/кг, в то время, когда в сентябре стоимость достигала - 87,94 грн/кг.

На графике видно, что постепенно цена на группу уменьшается. Самая большая за все время стоимость была в августе. Тогда гречка стоила - 92,73 грн/кг.

В Украине может снизиться стоимость гречки: какая сейчас цена и что будет дальшеЦена на гречку в Украине (скрин)

Ранее мы сообщали, как изменились цены на продукты и чего ждать до конца года.

Также мы писали, что в Украине рекордно подорожал хлеб.

Читайте РБК-Украина в Google News
гречка ціна на гречку крупа