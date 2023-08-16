В Украине хотят изменить правила вручения повесток: кто их будет раздавать

Что предлагают в новом законопроекте

Изменения хотят внести в ст. 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно изменениям, коммунальщикам и владельцам домов хотят предоставить право вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне.

Также предлагается разрешить коммунальщикам и владельцам домов собирать информацию о военнообязанных мужчинах, а также способствовать их прибытию по вызову в ТЦК и СП.

Автор законопроекта - нардеп Георгий Мазурашу.

Также в документе предлагается улучшить процесс мобилизации, чтобы сотрудники ТЦК концентрировались на работе с мотивированными патриотами, которые хотят идти защищать Украину с оружием в руках.

А немотивированные граждане, которые не хотят становиться военными, должны быть максимально привлечены к работе на поддержание и развитие экономики. В пояснительной записке говорится, что защиту Украины могут обеспечить только мотивированные граждане, готовые и физически, и морально воевать против российских оккупантов.

Более того, об этом говорили сами военнослужащие, так как немотивированные мобилизованные часто деморализуют сослуживцев, могут нарушить приказ, оставить позиции или сдаться в плен.

Какие виды повесток существуют сейчас

На данный момент в Украине есть три вида повесток, которые могут выдать военнообязанным мужчинам. К ним относятся:

повестки для уточнения данных

повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)

мобилизационное предписание

В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Например, относительно места регистрации, состава семьи, места работы и т.д.

Во втором случае мужчина должен явиться для прохождения военно-врачебной комиссии, где будет установлена его степень пригодности к военной службе. По заключению ВЛК военнообязанный может быть признан годным, ограниченно годным или непригодным к военной службе.