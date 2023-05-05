В Украине хотят отменить эвакуацию автомобилей: когда ждать нововведения

В Украине хотят отменить эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Авторы законопроекта обуславливают это тем, что водители во время обстрелов или воздушных тревог ищут укрытие и оставляют свои транспортные средства в другом месте.

Об этом говорится в законопроекте 9092-3.

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В объяснительной записке к нему говорится, что для сохранения собственных жизней и здоровья во время воздушной тревоги водители быстро покидают транспорт для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах населенного пункта, что является основанием для применения временного задержания транспорта.

Следует отметить, что подтверждений этому нет. В противоположность следует добавить, что во время воздушных тревог эвакуация не осуществляется, а также в течение 15-30 минут после отбоя. Такое правило действует в Киеве.

Другим аргументом в пользу законопроекта является то, что исполнители эвакуации злоупотребляют своими полномочиями и превратили эвакуацию автомобилей в собственный бизнес.

В Украине планируют отменить эвакуацию автомобилей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, эксперты парламента подчеркнули, что сам текст закона противоречит правам участников дорожного движения.

После принятия законопроекта припаркованный неправильно автомобиль эвакуировать не смогут. Однако такое полномочие будет передано Национальной полиции, хотя транспортные аналитики убеждены, что для полиции это станет лишним.

Несмотря на некоторые противоречия, законопроект уже передали на рассмотрение Верховной Рады и готовят к голосованию.

Как эвакуация работает сейчас

Теперь ваш автомобиль могут эвакуировать, если он припаркован:

на железнодорожных переездах

на проезжей части вторым или более рядом

на мостах, путепроводах, эстакадах и т.п.

на трамвайных путях

на пешеходных переходах

близко к остановке общественного транспорта

ближе 10 метров от выполнения дорожных работ

на неподходящих местах парковки

на части дороги для велосипедов

Кроме того, если ваш автомобиль мешает двигаться коммунальной технике или препятствует движению других участников, его также эвакуируют.

Чтобы забрать автомобиль со штрафплощадки, нужно оплатить три квитанции: штраф за нарушение ПДД, услуги по перевозке автомобиля эвакуатором на площадку.

Сумма может отличаться, однако все средства уходят в бюджет Киева или вашего города проживания.