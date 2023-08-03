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В Украине хотят повысить размер помощи по безработице: кому и на сколько

В Украине могут увеличить размер пособия по безработице (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Минимальный размер выплат по безработице хотят пересмотреть и увеличить. Сейчас эта инициатива находится на стадии рассмотрения и если ее утвердят, то сумма помощи увеличится в полтора раза.

Соответствующий документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как может измениться размер помощи

На данный момент в Украине минимальная помощь по безработице составляет 1000 гривен. В документе ФПУ предлагается повысить размер такой выплаты до 1500 гривен.

Такую сумму смогут получать:

  • Люди без страхового стажа
  • Те, кто работал в течении последнего года менее 7 месяцев

Если человек получил официальный статус безработного, то ему выплаты начисляют в размере минимальной заработной платы. В 2023 году эта сумма составляет 6700 гривен. Больше этой суммы начислять не могут.

Кто может получить статус безработного

Согласно ч. 1 ст. 43 Закона, получить статус безработного могут:

  • лица трудоспособного возраста до назначения пенсии (в том числе на льготных условиях или за выслугу лет), которые из-за отсутствия работы не имеют заработка или других предусмотренных законодательством доходов, готовы и способны взяться за работу;
  • лица с инвалидностью, не достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по инвалидности или социальной помощи;
  • лица младше 16 лет, работавшие и уволенные в связи с изменениями в организации производства и труда, в частности прекращением или перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, сокращением штата;
  • одинокие мать/отец, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, и кто-то из родителей, усыновителей, воспитателей детского дома семейного типа, опекунов, попечителей ребенка с инвалидностью подгруппы А, имеющих право на надбавки по уходу.

Как получить статус безработного

Для получения статуса безработного и оформления денежной помощи, необходимо подать заявление:

  • Через веб-портал или мобильное приложение - в центр занятости
  • Лично обратиться в ближайший центр занятости

Стоит отметить, что кроме списка всех необходимых документов и ведомостей о предыдущих местах работы, нужно будет также предоставить военно-учетный документ.

Сколько будут выплачивать помощь по безработице

Во время войны статус безработного предоставляют с первого дня регистрации, выплаты соответственно тоже.

Помощь по безработице будут выплачивать в течение 90 дней. Лицам предпенсионного возраста с достаточным страховым стажем - 360 календарных дней.

Кстати, ранее мы писали о том, что некоторым пенсионеров могут урезать выплаты на 50%.

А еще рассказывали о том, что украинцы могут получить новую социальную помощь.

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