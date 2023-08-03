В Украине хотят повысить размер помощи по безработице: кому и на сколько

Минимальный размер выплат по безработице хотят пересмотреть и увеличить. Сейчас эта инициатива находится на стадии рассмотрения и если ее утвердят, то сумма помощи увеличится в полтора раза.
Соответствующий документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
На данный момент в Украине минимальная помощь по безработице составляет 1000 гривен. В документе ФПУ предлагается повысить размер такой выплаты до 1500 гривен.
Такую сумму смогут получать:
Если человек получил официальный статус безработного, то ему выплаты начисляют в размере минимальной заработной платы. В 2023 году эта сумма составляет 6700 гривен. Больше этой суммы начислять не могут.
Согласно ч. 1 ст. 43 Закона, получить статус безработного могут:
Для получения статуса безработного и оформления денежной помощи, необходимо подать заявление:
Стоит отметить, что кроме списка всех необходимых документов и ведомостей о предыдущих местах работы, нужно будет также предоставить военно-учетный документ.
Во время войны статус безработного предоставляют с первого дня регистрации, выплаты соответственно тоже.
Помощь по безработице будут выплачивать в течение 90 дней. Лицам предпенсионного возраста с достаточным страховым стажем - 360 календарных дней.
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