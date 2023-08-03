В Україні хочуть підвищити розмір допомоги з безробіття: кому і на скільки

Мінімальний розмір виплат з безробіття хочуть переглянути та збільшити. Наразі ця ініціатива перебуває на стадії розгляду і якщо її затвердять, то сума допомоги збільшиться у півтора раза.
Відповідний документ опубліковано на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
На цей час в Україні мінімальна допомога щодо безробіття становить 1000 гривень. У документі ФПУ пропонується збільшити розмір такої виплати до 1500 гривень.
Таку суму зможуть отримувати:
Якщо людина набула офіційного статусу безробітного, то їй виплати нараховують у розмірі мінімальної заробітної плати. У 2023 році ця сума становить 6700 гривень. Більше цієї суми нараховувати не можуть.
Відповідно до ч. 1 ст. 43 Закону, отримати статус безробітного можуть:
Для отримання статусу безробітного та оформлення грошової допомоги необхідно подати заяву:
Варто зазначити, що окрім списку всіх необхідних документів та відомостей про попередні місця роботи, потрібно також надати військово-обліковий документ.
Під час війни статус безробітного надають з першого дня реєстрації, виплати відповідно також.
Допомога з безробіття виплачуватимуть протягом 90 днів. Особам передпенсійного віку з достатнім страховим стажем – 360 календарних днів.
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