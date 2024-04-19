В Украине кардинально изменились повестки и правила их вручения: адвокат объяснил, к чему готовиться

О каких изменениях идет речь

По словам Симутина, правила вручения повестки (как и сами повестки) в Украине изменились коренным образом.

Речь идет о том, что после внесения изменений в статью 22 закона Украины "О мобилизации" 11 апреля 2024 года, всем военнообязанным следует готовиться к вручению повесток кем угодно в военной форме, а также в электронном кабинете.

При этом начальника ТЦК буквально "отстранили" от выполнения этих обязанностей.

"Да, вы правы, будем говорить о повестках, выписанных на колене, которые фактически узаконили путем внесения изменений", - уточнил адвокат.

Как было раньше

В "старых" повестках было отмечено, что такой-то гражданин, согласно распоряжению с номером и датой, вызывается в ТЦК.

"Это приложение №11 к постановлению Кабмина №1487 от 30.12.2022 года. Где отмечалось, что повестка должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК", - пояснил юрист.

По его словам, распоряжение - основа основ, служившая обоснованием для вызова гражданина и наделения представителя ТЦК полномочиями на его вручение.

"Простыми словами. Начальник ТЦК должен был выдать распоряжение, где в первом пункте должен был указать лиц, которых вызывает: их может быть хоть и 100, а во втором пункте - определить уполномоченных лиц ТЦК на их вручение", - отметил Симутин.

Таким образом соблюдалась процедура, а определенные представители наделялись полномочиями, как того требовала статья 19 Конституции (согласно которой органы власти должны действовать в рамках и способом, предусмотренными законом).

Адвокат уточнил: если такой порядок нарушался, тогда в повестке не указывалось распоряжение, а представитель не мог подтвердить свои полномочия. Следовательно, у человека не возникало обязанности принимать повестку.

Как стало теперь

Согласно проголосованным народным депутатам изменениям, теперь в повестке о вызове в ТЦК отмечаются:

ФИО и дата рождения - кому адресована повестка

наименование ТЦК, издавшего повестку

цель вызова в ТЦК

место, день и время явки по вызову

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку

регистрационный номер повестки

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки

"А теперь внимательно ищем фразу или слово: "распоряжение". Упс, а его нет! Зато есть вот такая формулировка: "подпись должностного лица, выдавшего повестку". То есть фактически повестку может вручить любое должностное лицо и это не обязательно начальник ТЦК", - подчеркнул юрист.

Он уточнил, что это может быть "обычный руководитель какого-то отдела из двух человек или начальник какой-либо смены, патруля и т. п".

"Одним словом, в ТЦК не будет рядовых, все будут начальниками и повестки будут подписывать тоже они. Это я немного сгущаю краски, но дальше вы все поймете", - отметил мужчина.

Будут ли электронные повестки

Симутин вспомнил, как украинцам "методически, днями и месяцами рассказывали, что повестки в электронный кабинет отправлять не будут".

"Но возникает логический вопрос: а зачем тогда формулировка (электронная цифровая подпись) должностного лица, (сформировавшего) повестку? Какова функция такой формулировки, если не отправка в электронном варианте в электронный кабинет с цифровой электронной подписью?" - подчеркнул адвокат.

Кроме того, по его словам, остается открытым вопрос - "кто тогда будет иметь право вручать повестку".

"Ведь по логике закона, должностное лицо, подписавшее повестку, должно ее и вручить. А если вручает не лично, то должно уполномочить другого представителя ТЦК на его вручение. Но для того, чтобы должностное лицо могло кому-то делегировать определенные полномочия, оно должно быть наделено соответствующими административно-распорядительными функциями и сделать это в соответствии с чем-то, то есть каким-то распоряжением. Которое при внесении изменений в закон где-то потерялось", - подчеркнул юрист.

В заключение он предположил, что исправлять эти нюансы будут, скорее всего, "с помощью Кабмина, который впихнет что-то, неизвестно куда и с какой стороны".