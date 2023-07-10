В Украине девочке пересадили сердце погибшего 4-летнего мальчика: детали уникальной операции (фото)

В Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку. Донором стал 4-летний погибший мальчик - его мама дала согласие на трансплантацию органов.

Об этом сообщили на странице Института Сердца Минздрава Украины в Facebook .

Что известно об уникальной операции

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца 6-летнему ребенку. Новое сердце получила девочка 6 лет. Операция прошла гладко. Девочка чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трансплантацию провел врач-кардиохирург Борис Тодуров совместно с командой врачей Института Сердца.

"Мама погибшего 4-летнего мальчика дала согласие на пересадку сердца больной девочке. И после трансплантации ей разрешили послушать, как оно бьется в другой груди. Вот это и есть для меня - смертью смерть преодолел. Эта операция - показывает уровень страны, возможность ее развития и стремление спасать своих граждан", - написала журналистка Виолетта Киртока в Facebook.

Пока это все детали операции. Медики обещают немного позже предоставить больше информации об уникальной пересадке.

6-летней девочке пересадили сердце 4-летнего мальчика (фото: facebook.com/Heart.Institute.Kyiv)

Пациентка после операции чувствует себя хорошо (фото: facebook.com/violetta.kirtoka)

Добавим, что эта операция стала уже 21-й пересадкой сердца в Украине за 2023 год.

Также отметим, что трансплантация органов детям происходит реже, поскольку для маленьких пациентов гораздо реже находится донор, чем для взрослых.