Сердце доставили небом. Врачи растрогали историей спасения 15-летнего Максима

В Украине впервые с начала войны донорское сердце доставили небом к пациенту, которого нельзя было транспортировать. Благодаря согласию на трансплантацию, которое дали родственники 40-летней умершей женщины, врачи провели 4 успешные пересадки органов.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в Facebook .

История уникального спасения

У 15-летнего Максима из Врадиевки Николаевской области проблемы с сердцем начались после перенесенного коронавируса в феврале этого года. У него медики диагностировали дилатационную кардиомиопатию. Болезнь - неизлечимая. Юношу могла спасти только трансплантация

"Парень провел в реанимации месяц. Его жизнь спасли родственники 40-летней женщины, которой в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице им. акад. А.И. Ющенко диагностировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы. Именно они дали согласие на изъятие органов погибшей. Это решение ее семьи позволило спасти жизнь четырем людям. Среди них и 15-летний Максим", - пишут медики.

Информационная система обнаружила совместимость Максима с донором, но перед врачами встала проблема: донорское сердце "живет" всего несколько часов. За это время его нужно транспортировать, подготовить к пересадке и провести процедуру.

У 15-летнего Максима проблемы с сердцем возникли после коронавируса (фото: Facebook.com/Министерство здравоохранения Украины)

"Во время войны небо "закрыто", поэтому врачи проводят выездные трансплантации. Однако состояние мальчика не давало возможности его транспортировать, и тогда медики приняли решение привлечь аэромедицинскую эвакуацию", - объясняют врачи.

Ради спасения мальчика МВД подняли в небо вертолет и через час донорский орган доставили из Винницы в Институт сердца в Киеве.

Донорское сердце впервые за время войны доставили небом (фото: Facebook.com/Министерство здравоохранения Украины)

Умершая женщина спасла жизнь четырем украинцам

Пока Максиму пересаживали сердце еще в двух больницах проводили трансплантации. В НДСЛ Охматдит пересадили почку 16-летнему Дмитрию Дубнику из Полтавщины. А в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова трансплантировали печень 46-летней киевлянке и почку 22-летнему мужчине.

"Все трансплантации прошли удачно. Состояние всех пациентов стабильное. Светлая память донору и благодарность семье за решение, которое дало медикам возможность спасти за один день четырех человек", - пишут врачи.

Врачи провели 4 операции по пересадке органов (фото: Facebook.com/Министерство здравоохранения Украины)