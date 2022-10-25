В Украине детям бесплатно могут полечить зубы: что нужно знать

В Украине стоматологическая помощь в рамках Программы медицинских гарантий безвозмездна для детей. Это касается как неотложной, так и плановой помощи.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

В перечень бесплатных стоматологических услуг для детей входит:

первичный осмотр и оценка состояния стоматологического здоровья;

ургентная и плановая помощь с необходимыми исследованиями (например, внутриротовая рентгенография, внеротовая рентгенография, что проводится в учреждении) и своевременным обезболиванием на всех этапах диагностики и лечения;

хирургические вмешательства при оказании ургентной стоматологической помощи;

обязательные медицинские профилактические осмотры детей общеобразовательных учебных заведений, а также детей младше 6 лет.

В частности, обратиться к стоматологу можно без направления.

Добавим, что к таким врачам-специалистам также можно обратиться без направления:

гинеколог;

психиатр;

нарколог;

фтизиатр;

педиатр;

врач, у которого под наблюдением находится пациент с хроническими заболеваниями.

Важно помнить, что программа медицинских гарантий 2022 года не покрывает услуги протезирования и ортодонтии.

Чтобы найти медицинское учреждение, где предоставляют бесплатные стоматологические услуги, позвоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Как подготовить ребенка к визиту

Первый визит к детскому стоматологу должен состояться уже в 6-8 месяцев. То есть, когда прорезается первый молочный зуб. Дальше такие осмотри лучше делать каждые полгода.

Специалисты говорят, чтобы облегчить страх перед первым посещением стоматолога, попробуйте записаться на то время, которое больше подходит вашему ребенку по его эмоциональному состоянию и расписанию дня.

Первый визит в идеале следует планировать с целью знакомства и установления контакта между ребенком и врачом. Не стоит сразу сажать ребенка в стоматологическое кресло. Также важно, чтобы первый визит остался положительным и ребенок не получил никаких отрицательных эмоций.

В отличие от взрослых, ребенок не способен высидеть 2-3 часа в кресле. Поэтому следует планировать с врачом несколько визитов.