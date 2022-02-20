Безкоштовне медобслуговування у приватних лікарів: як швидко отримати допомогу, і що доступно
Українцям розповіли, як отримати безкоштовну медичну допомогу у приватних лікарів (клінік, лікарень, лікарів-ФОП), і які послуги доступні.
Про це розповіли в НСЗУ - Національній службі здоров'я України, відомстві МОЗ.
Які послуги доступні безкоштовно
Так, завдяки програмі медичних гарантій, українці можуть в приватних клініках і у лікарів ФОП:
- укладати декларацію з сімейним лікарем,
- консультуватися у вузьких фахівців,
- проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень,
- отримувати інші послуги.
Все залежить від пакету, підписаного з НСЗУ
Безкоштовна допомога надається тими приватними центрами та лікарями ФОП, які уклали договори з НСЗУ.
А ось обсяг допомоги залежить від "пакету", який заклад підписав з Національною службою здоров'я.
Як отримати базову допомогу безкоштовно
Якщо пацієнт укладає декларацію з сімейним лікарем, педіатром, терапевтом, що працює в приватній лікарні, або є лікарем-ФОП, то і обслуговується у них безкоштовно.
Ви зможете отримати консультації, базові аналізи, обстеження, призначення, електронні рецепти на "Доступні ліки", інсулін.
Що по вузьким фахівцям
А ось консультації вузьких фахівців можливі з лікарями, які уклали договір з НСЗУ по амбулаторному пакету під назвою "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах".
Отримати консультацію безкоштовно можна при наявності електронного направлення.
Які лікарі обслуговують без направлення
До такого переліку входять:
- гінеколог,
- психіатр,
- нарколог,
- стоматолог,
- фтизіатр,
- лікар, у якого пацієнт з хронічним захворюванням знаходиться під оглядом.
Вагітність теж можна вести безкоштовно
У приватних центрах також доступні безкоштовні послуги для вагітних. Знову ж потрібно вибрати заклад, у якого укладено договір з НСЗУ. Пакет називається "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".
Направлення до гінеколога для спостереження за вагітністю необов'язково.
Також без наявності електронного направлення можна вакцинуватися від коронавірусу. Йдеться про лікарні, з якими підписано пакет "Вакцинація від COVID-19".
Рання діагностика раку в приватних клініках
На новоутворення можна також обстежуватися у ФОП-лікарів і в приватних клініках, з якими договір НСЗУ підписаний по пакету "Мамографія, бронхоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія і гастроскопія"
Для цього потрібен електронний напрямок.
Нові послуги
У 2022 році до безкоштовних послуг додалися мобільна паліативна допомога, гемодіаліз, послуги з реабілітації та інше. Для отримання потрібно електронний напрямок.
На даний момент по Україні близько тисячі приватників, які надають безкоштовні послуги. Найбільше в Дніпропетровській області, Києві, Одеській області.
Як дізнатися перелік безкоштовних послуг
Щоб дізнатися, які послуги надають безкоштовно приватна установа або лікар-ФОП, необхідно на сайті НСЗУ відкрити розділ "е-дані" і дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" або зателефонувати в контакт-центр 16-77.
Раніше український лікар-невролог розповів, що таке ОКР, як зрозуміти, чи є у вас розлад і як його вилікувати.