ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Безкоштовне медобслуговування у приватних лікарів: як швидко отримати допомогу, і що доступно

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 11:38
Безкоштовне медобслуговування у приватних лікарів: як швидко отримати допомогу, і що доступно Фото: які послуги можна отримати безкоштовно в приватних лікарнях (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли, як отримати безкоштовну медичну допомогу у приватних лікарів (клінік, лікарень, лікарів-ФОП), і які послуги доступні.

Про це розповіли в НСЗУ - Національній службі здоров'я України, відомстві МОЗ.

Які послуги доступні безкоштовно

Так, завдяки програмі медичних гарантій, українці можуть в приватних клініках і у лікарів ФОП:

  • укладати декларацію з сімейним лікарем,
  • консультуватися у вузьких фахівців,
  • проходити обстеження на раннє виявлення новоутворень,
  • отримувати інші послуги.

Все залежить від пакету, підписаного з НСЗУ

Безкоштовна допомога надається тими приватними центрами та лікарями ФОП, які уклали договори з НСЗУ.

А ось обсяг допомоги залежить від "пакету", який заклад підписав з Національною службою здоров'я.

Як отримати базову допомогу безкоштовно

Якщо пацієнт укладає декларацію з сімейним лікарем, педіатром, терапевтом, що працює в приватній лікарні, або є лікарем-ФОП, то і обслуговується у них безкоштовно.

Ви зможете отримати консультації, базові аналізи, обстеження, призначення, електронні рецепти на "Доступні ліки", інсулін.

Що по вузьким фахівцям

А ось консультації вузьких фахівців можливі з лікарями, які уклали договір з НСЗУ по амбулаторному пакету під назвою "Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах".

Отримати консультацію безкоштовно можна при наявності електронного направлення.

Які лікарі обслуговують без направлення

До такого переліку входять:

  • гінеколог,
  • психіатр,
  • нарколог,
  • стоматолог,
  • фтизіатр,
  • лікар, у якого пацієнт з хронічним захворюванням знаходиться під оглядом.

Вагітність теж можна вести безкоштовно

У приватних центрах також доступні безкоштовні послуги для вагітних. Знову ж потрібно вибрати заклад, у якого укладено договір з НСЗУ. Пакет називається "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Направлення до гінеколога для спостереження за вагітністю необов'язково.

Також без наявності електронного направлення можна вакцинуватися від коронавірусу. Йдеться про лікарні, з якими підписано пакет "Вакцинація від COVID-19".

Рання діагностика раку в приватних клініках

На новоутворення можна також обстежуватися у ФОП-лікарів і в приватних клініках, з якими договір НСЗУ підписаний по пакету "Мамографія, бронхоскопія, колоноскопія, гістероскопія, цистоскопія і гастроскопія"

Для цього потрібен електронний напрямок.

Нові послуги

У 2022 році до безкоштовних послуг додалися мобільна паліативна допомога, гемодіаліз, послуги з реабілітації та інше. Для отримання потрібно електронний напрямок.

На даний момент по Україні близько тисячі приватників, які надають безкоштовні послуги. Найбільше в Дніпропетровській області, Києві, Одеській області.

Як дізнатися перелік безкоштовних послуг

Щоб дізнатися, які послуги надають безкоштовно приватна установа або лікар-ФОП, необхідно на сайті НСЗУ відкрити розділ "е-дані" і дашборд "Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" або зателефонувати в контакт-центр 16-77.

Раніше український лікар-невролог розповів, що таке ОКР, як зрозуміти, чи є у вас розлад і як його вилікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
НСЗУ
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії