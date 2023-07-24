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В Украине у некоторых пенсионеров могут урезать до 50% выплат: кого касается

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Понедельник 24 июля 2023 09:37
В Украине у некоторых пенсионеров могут урезать до 50% выплат: кого касается Фото: У украинцев могут списать часть пенсий (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мерами принудительного исполнения решения суда в том числе является обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию, иной доход должника. Удержание таких выплат осуществляется в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества должника для покрытия в полном объеме подлежащих взысканию сумм, а также в случае выполнения решений о взыскании периодических платежей.

Об этом сообщают на сайте Министерства юстиции.

Сколько будут списывать у пенсионеров-должников

Законодательством определено, что размер отчислений из таких доходов должника рассчитывается из суммы, остающейся после удержания налогов, сборов и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Соответственно, из заработной платы должник может быть удержан по исполнительным документам до погашения в полном объеме задолженности:

  • в случае взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья или смертью лица, в связи с потерей кормильца, имущественного и/или морального вреда, причиненного уголовным правонарушением или другим общественно опасным деянием, – 50%
  • по другим видам взысканий, если иное не предусмотрено законом – 20 %

С пенсии может быть отчислено:

  • не более 50% ее размера на содержание членов семьи (алименты), на возмещение ущерба от хищения имущества предприятий, учреждений и организаций, на возмещение пенсионером ущерба, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, на возврат переплаченных сумм заработной платы
  • по другим видам взысканий может быть отчислено не более 20% пенсии

Отметим, что общий размер всех отчислений при каждой выплате заработной платы и других доходов должника не может превышать 50% заработной платы, которая должна быть выплачена работнику, в том числе в случае отчисления по нескольким исполнительным документам.

Раньше мы рассказывали, сколько можно получить за сверхурочный стаж.

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