В Україні деякі пенсіонери можуть урізати до 50% виплат: кого стосується

Заходами примусового виконання рішення суду у тому числі є звернення на заробітну плату, пенсію, стипендію, інший дохід боржника. Утримання таких виплат здійснюється у разі відсутності у боржника коштів на рахунках у банках або інших фінансових установах, відсутності або недостатності майна боржника для покриття в повному обсязі сум, що підлягають стягненню, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.

Про це повідомляють на сайті Міністерства юстиції.