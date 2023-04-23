ua ru
Вс, 23 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине упростили выезд военнослужащих на лечение за границу. Что изменилось

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 апреля 2023 22:30
В Украине упростили выезд военнослужащих на лечение за границу. Что изменилось Фото: в Украине упростили выезд военнослужащих на лечение за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров принял постановление, которое поможет упростить процесс выезда на лечение для украинских военных.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Теперь медучреждения, в которых на лечении или реабилитации находятся защитники Украины, смогут самостоятельно определять необходимость направления их на лечение за границу.

"Медучреждение, в котором защитник Украины находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу и будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган", - говорится в сообщении.

Это позволит без консилиума военно-медицинского учреждения принимать заключение о необходимости направления защитника Украины на лечение за границу.

Напомним, мы сообщали, что Кабмин определил, что одной из ключевых задач на этот год станет формирование целостной и комплексной ветеранской политики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Война России против Украины
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой