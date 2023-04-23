В Украине упростили выезд военнослужащих на лечение за границу. Что изменилось

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Теперь медучреждения, в которых на лечении или реабилитации находятся защитники Украины, смогут самостоятельно определять необходимость направления их на лечение за границу.

"Медучреждение, в котором защитник Украины находится на лечении, будет самостоятельно формировать вывод о необходимости направления на лечение за границу и будет направлять пакет документов в соответствующий государственный орган", - говорится в сообщении.

Это позволит без консилиума военно-медицинского учреждения принимать заключение о необходимости направления защитника Украины на лечение за границу.