Третий раз за четыре сезона. Лидер "Денвера" признан Самым ценным игроком НБА-2024

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич стал MVP сезона 2023/24 Национальной баскетбольной ассоциации. Это третья награда серба в карьере.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА .

29-летний балканец получил заслуженное признание жюри. Лидер "Наггетс" набрал 926 очков по результатам голосования.

Йокич серьезно опередил двух конкурентов – Шея Гилджеса-Александера и Луку Дончича. Защитник "Оклахомы" набрал 640 пунктов, а звезда "Далласа" получил 566 баллов. В прошлом году победитель нынешнего сезона финишировал в опросе вторым, уступив центровому "Филадельфии" Джоэлу Эмбииду.

В регулярном первенстве сезона 2023/24 Йокич провел 79 матчей. Средние цифры серба – 26.4 очков, 12.4 подбора, 9 передач и 1.3 перехвата за 34.6 минут на паркете. "Денвер" финишировал вторым на Западе НБА, пропустив вперед "Оклахому" только по дополнительным показателям.

Допустимые результаты 2023-24 Kia NBA Most Valuable Player. pic.twitter.com/Dqbd7MaRjC — NBA Communications (@NBAPR) May 8, 2024

Кто такой Никола Йокич

Уроженец сербского Сомбора, воспитывался в белградском клубе "Мега". Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2013/14 в матчах чемпионата Сербии и Адриатической лиги.

На драфте НБА-2014 выбран "Денвером" под 41-м номером. Дебютировал в составе "Наггетс" в сезоне 2015/16. Трижды Самый ценный игрок НБА (2021, 2022, 2024), участник Матча всех звезд (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024). Завоевал "серебро" Олимпиады в Токио со сборной Сербии. Чемпион НБА-2023 и MVP финальной серии

Стиль игры Йокича с передачами одной рукой часто сравнивают с ватерполистами. "Сомборский трюк" – назван в честь центрового прыжок с правой ноги перед высоким аркообразным броском.