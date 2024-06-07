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"Бостон" с Михайлюком одолел "Даллас" на старте финальной серии НБА: видео

Бостон, Пятница 07 июня 2024 09:53
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"Бостон" с Михайлюком одолел "Даллас" на старте финальной серии НБА: видео Фото: Кристапс Порзингис солировал под обоими щитами (dallasnews.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" с участием украинца Святослава Михайлюка одержал уверенную победу над "Даллас Маверикс" в первом финале сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, финал

"Бостон" – "Даллас" – 107:89 (37:20, 26:22, 23:24, 21:23); серия – 1:0

После ровного дебюта встречи "Селтикс" завладели инициативой полностью с середины четверти. Хозяева выдали такой мощный отрезок, что три последующих 12-минутки едва не превратились в формальность. "Бостон" повел с +17.

"Селтикс" сохранили контроль над ходом событий и во второй четверти. На пике преимущество подопечных Джо Маззуллы составило 29 пунктов. Правда, к большому перерыву "Маверикс" сократили отставание на восемь очков.

Во второй половине "Даллас" выровнял положение. Однако минимальное преимущество техасцев в двух четвертях – один и два пункта – не позволило существенно приблизиться к "Бостону". Для конкуретного поединка не хватило даже мощного перформанса лидера "Маверикс" Дончича (30 очков, 10 подборов).

Сыграл в финале и украинский универсал "Селтикс". Михайлюк провел на площадке менее трех минут. За отведенное время защитник с навыками форварда исполнил один двухочковый, который оказался точным.

К слову, бывший форвард "Хьюстона" Бадингер попал на Олимпийские игры в пляжном волейболе.

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