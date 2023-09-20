История Украины в F1 только начинается. Интервью с 14-летним пилотом "Уильямс" Сашей Бондаревым

Александру Бондареву всего 14 лет, но он уже успел добиться того, что по силам не каждому. Юноша, партнером которого выступает БФ Favbet Foundation , поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, стал первым украинцем и самым молодым участником команды Королевской гонки "Уильямс". Таким образом, он может стать первым в истории украинским пилотом Формулы-1!

В интервью РБК-Украина (проект Styler) Саша Бондарев рассказал о том, как он пришел в автоспорт и имеет ли этот вид экстрима перспективы в Украине.

Все началось в пять лет...

Любовь Александра к скорости и автоспорту родилась в раннем детстве. Родители привели его на столичный картодром в возрасте пяти лет. Тогда и произошла эта магическая связь, которая от увлечения переросла в профессиональную деятельность.

"Родители заметили, как я сильно увлекаюсь скоростью и машинами, поэтому решили попробовать отдать меня в картинг. Самое главное было найти профессионального тренера, который научил бы меня хорошо ездить. Когда я наконец сел за карт, был настолько счастлив, что мой восторг быстро перерос в будущем в профессиональную карьеру", - вспоминает Александр.

Александр Бондарев на соревнованиях (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Как и подобает чемпионам, больше всего ему нравилось побеждать. Это стремление к первенству помогло ему выиграть чемпионат Украины в семь лет.

А вот путь к членству в "Уильямсе" - британской команде и конструкторе в гонках Формулы-1 - был непростым.

"Каждый из пилотов очень мечтает о таком шансе, ведь юниорские программы Академии команд Формулы-1 дают большой шанс во всем автоспорте, а самое главное - получить место в F1. Туда действительно попадают избранные и лучшие пилоты, и когда открывается такая дверь, то на самом деле становится еще больше работы и ответственности", - рассказывает картингист.

Александр Бондарев на соревнованиях (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Оказалось, что команда "Уильямс" давно следила за его достижениями, а решающим шагом к сотрудничеству стала победа Александра на чемпионате Европы в этом году. Поэтому когда он узнал о предложении, не мог сдерживать эмоций.

"Я был очень счастлив! Ведь, как уже говорил, это очень большой шанс для карьеры в автоспорте, о котором мечтает каждый пилот", - делится эмоциями Саша.

Членство в "Уильямс" - это большой и вожделенный шанс для всех картингистов (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Автоспорт - это также спорт

Вы могли слышать утверждение о том, что автоспорт не следует приписывать ко всем другим видам спорта, но Александр опровергает этот миф.

"Это не только тяжелый вид спорта, он еще и достаточно опасный, ведь иногда можно попасть в серьезную аварию", - объясняет парень.

Осенью 2022 года на очередном заезде он попал в ДТП, перенес десять операций и пол года проходил реабилитацию. Становится понятно, что автоспорт может быть не каждому по силам. Родители поддержали его в продолжении тренировок.

"Ежедневно я встаю в шесть утра на пробежку, это помогает поддерживать физическую форму, тщательно слежу за питанием. Также есть тренировки как на треке, так и на концентрацию внимания. Большую часть своего времени я уделяю либо подготовке, либо обучению", - описывает свой день спортсмен.

Автогонщики, как и другие спортсмены должны ежедневно поддерживать физическую форму (фото: facebook.com/PilotBondarev)

Интересно, что Александр еще учится в школе. И хотя появляется там редко, от программы старается не отставать и получать образование добросовестно. В этом ему также помогают одноклассники.

"Мои учителя и одноклассники знают, чем я занимаюсь, иногда друзья помогают разобраться с домашним заданием, также следят за моими гонками и болеют за меня", - говорит Саша.

Перспективы картинга в Украине

Украинский спорт знает имена многих автогонщиков, а сейчас набирает еще большие обороты.

Саша отмечает, что появляется все больше украинских пилотов в разных возрастных категориях и даже в болидах.

"Есть пилоты, которые уже доказали свое первенство в юном возрасте, например, Александр Легенький или Никита Боте. Вот в моей категории OKJ соревнуется Лев Крутоголов, а в региональной формуле едет Иван Клименко. Еще есть совсем юные начинающие, такие как Александр Шило и Григорий Мазурко, нацеленные на будущие мировые подиумы", - рассказывает о коллегах Бондарев.

Он отмечает, что многие профессионалы в автоспорте увлекаются скоростью украинских пилотов. Потому история Украины в Формуле-1 только начинается.

В F1 могут попасть многие украинцы (фото: Википедия)