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Скандальные участники Нацотбора устроили "кровавый" перформанс на Крещатике (фото)

Воскресенье 21 января 2024 20:30
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Скандальные участники Нацотбора устроили "кровавый" перформанс на Крещатике (фото) NAHABA (фото: instagram.com/nahaba_band)
Автор: Иванна Пашкевич

Участники Нацотбора на Евровидение 2024, группа NAHABA, которых обвинили в плагиате песни российской группы, устроили "кровавый" перформанс в Киеве на Крещатике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram коллектива.

NAHABA выступили на Крещатике

Артисты презентовали живое исполнение своего конкурсного трека на Нацотбор "GLASSS", проверив реакцию зрителей, которых, кстати, собралось немало на центральной улице столицы.

Скандальные участники Нацотбора устроили &quot;кровавый&quot; перформанс на Крещатике (фото)Скандальные участники Нацотбора устроили &quot;кровавый&quot; перформанс на Крещатике (фото)

NAHABA (выступили на Крещатике фото: instagram.com/nahaba_band)

В номере был использован перформенсный прием: красная краска, которая, вероятно, должна была вызвать у фанов ассоциации с кровью.

Судя по бурной реакции пользователей в сети, выступление артистов не оставило равнодушным никого из присутствующих.

Скандальные участники Нацотбора устроили &quot;кровавый&quot; перформанс на Крещатике (фото)

Скандальные участники Нацотбора устроили &quot;кровавый&quot; перформанс на Крещатике (фото)

Реакция пользователей на выступление NAHABA (фото: instagram.com/nahaba_band)

Напомним, 11 января участники Нацотбора на Евровидение презентовали конкурсные песни.

После этого в соцсетях начали обсуждать, что песня группы NAHABA похожа на песню российской группы "Тату".

Позже музыканты заявили, что им жаль, что некоторые украинцы до сих пор держат в голове российский контент.

"На самом деле очень грустно, что одна российская группа в данном стиле может перекрыть просто сотни разных проектов в данном жанре по всему миру", - прокомментировали они.

Недавно объявили телеведущих украинского Нацотбора на Евровидение 2024.

Также букмекеры дали прогноз, кто представит Украину на конкурсе.

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