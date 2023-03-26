Украина перешла на летнее время: что это значит и как изменится наша жизнь

Который сейчас час?

Отметим, что современные гаджеты - смартфоны, планшеты, часы, компьютеры - переводят время автоматически. Если у вас есть кнопочный телефон или настенные часы, вам следует крутить часовую стрелку вперед.

Сориентироваться нам поможет виджет, показывающий точное время в Киеве:

Что изменится для каждого из нас

Собственно, с сегодняшнего утра просыпаться мы будем на час вперед. И это может оказать негативное влияние на наше здоровье.

По словам врача и health-экспертки Ульяны Вернер, такая перемена влияет на циркадный ритм - внутренние биологические часы человека, которые регулируют 24-часовой цикл биологических процессов.

Исследования показали, что переход на летнее время может нарушить этот цикл и привести к проблемам со сном. Ведь когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму.

Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье человека, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга.

Смена времени может иметь отрицательные последствия для сердечно-сосудистой системы. Это связано с изменением суточного ритма организма, включающего режим сна и бодрости. Переход на летнее время может приводить к дискомфорту, усталости и нарушению сна, особенно в первые несколько дней.

Интересно, что для Украины естественно именно зимнее время. И вопрос отмены перевода часов периодически обсуждается. Эту практику пытались в очередной раз упразднить в марте 2021-го, но во втором чтении Верховная рада законопроект не поддержала.