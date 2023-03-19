Переход на летнее время 2023. Кому эта "традиция" может подорвать здоровье

Украина перейдет на летнее время в последнее воскресенье марта. 26-го числа в 3:00 часы нужно будет перевести на час вперед. Это может показаться простой формальностью, однако не все люди реагируют на такое явление одинаково. Ведь эти изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.

О том, что происходит во время перевода часов и каких советов следует придерживаться в этот период, рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер, которая дает важные советы в Instagram .

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Перемена времени может иметь отрицательные последствия для сердечно-сосудистой системы. Это связано с изменением суточного ритма организма, включающего режим сна и бодрости. Переход на летнее время может приводить к дискомфорту, усталости и нарушению сна, особенно в первые несколько дней.

Если у вас уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, такие изменения могут спровоцировать нарушение функции сердца, повышение артериального давления, увеличение количества эпизодов аритмий и других сердечных проблем.

Поскольку сердечно-сосудистая система обеспечивает транспортировку кислорода и других питательных веществ во все органы и ткани организма, любой сбой в ее функционировании может привести к серьезным последствиям для здоровья человека.

Воздействие на циркадный ритм

Циркадный ритм - это внутренние биологические часы человека, которые регулируют 24-часовой цикл его биологических процессов. Исследования показали, что переход на летнее время может нарушить этот цикл и привести к проблемам со сном.

Основой циркадного ритма является гипоталамус, регулирующий физиологические функции организма в зависимости от времени суток. Этот процесс в основном управляется светом, воспринимаемым глазом, а затем передается в гипоталамус, чтобы корректировать уровень мелатонина - гормона, отвечающего за регуляцию суточного ритма.

Переход на летнее время может нарушить режим сна, так как меняется световой режим. Когда часы переводят вперед, свет появляется раньше, поэтому люди обычно недосыпают необходимую норму.

Изменения циркадного ритма могут оказать негативное влияние на здоровье человека, включая ухудшение настроения, памяти и внимания, проблемы со сном и снижение функций мозга.

Как пережить перевод часов

Переход на летнее время может быть трудным для многих людей, особенно для тех, кто испытывает проблемы со сном и адаптацией к новым режимам. Ниже приведены несколько советов, которые могут помочь правильно пережить перевод часов:

Начните готовиться заранее: несколько дней до летнего перехода, старайтесь ложиться спать на час раньше, чтобы предварительно подготовить свой организм к новому графику.

Поддерживайте здоровый спящий режим: важно иметь достаточно часов отдыха, чтобы поддержать свой иммунитет и общее здоровье. Старайтесь спать как минимум 7-8 часов в сутки.

Следите за своим образом жизни: включите в расписание дня физическую активность и разнообразный рацион, чтобы поддержать свой организм.

Избегайте стресса: он может привести к нарушению сна и здоровья в целом. Старайтесь избегать стресса и делайте все возможное, чтобы снизить его влияние на свою жизнь.

Постепенно приспосабливайтесь к новому графику: если вам трудно адаптироваться сразу, старайтесь менять его постепенно, увеличивая время, которое вы проводите в постели на 15 минут каждый день.

Уменьшите использование электронных устройств перед сном: телефоны и компьютеры могут мешать засыпанию. Синий свет, излучаемый экраном, может вызвать нарушение циркадного ритма. Старайтесь отказаться от них на несколько часов перед сном.

Избегайте тяжелой пищи перед ночным отдыхом: они могут мешать качественному сну и способствовать пробуждению ночью.

Плотные занавески на окнах: чтобы солнце не пробуждало вас раньше, можно использовать занавески "блекаут", которые не пропускают свет в комнату.

Врач напоминает, что каждый человек уникален. Советы, которые помогут одному могут быть неэффективными для другого.

"Важно слушать свое тело и реагировать на его потребности. Если вас беспокоит проявление нетипичного для своего организма симптома, следует обратиться к врачу и пройти дополнительное обследование", - резюмировала Ульяна Вернер.