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Переведення годинників не скасували: стала відома причина

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 16:22
Переведення годинників не скасували: стала відома причина Переведення годинників в Україні 2021 (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні переводити стрілки на літній час в березні все-таки доведеться - Верховна Рада не підтримала законодавчу ініціативу про скасування переведення годинників, відправивши проект закону №4201 про обчислення часу на повторне друге читання.

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Зауважимо, що напередодні голосування в законопроект було внесено поправку, яка передбачає, що у разі ухвалення цей закон набув би чинності на наступний день після опублікування, а не через 3 місяці, як вказувалося раніше.

Тобто якби сьогодні в Раді документ набрав необхідну кількість голосів (не вистачило лише 16 "за"), то у ніч проти 28 березня в Україні переводити стрілки на годину вперед вже було б не потрібно. Тепер необхідність переходу на літній час залишилася в силі.

Звернемо увагу, що до зазначеної дати нардепи навряд чи зможуть ще раз підняти законопроект на голосування, оскільки парламент пішов на карантин до 2 квітня.

Відповідно, доля проекту закону про обчислення часу на території України, за всією видимістю, буде розглядатися вже після переведення годинника в останню неділю березня.

Додамо, що автори законопроекту перед сьогоднішнім голосуванням в Раді наполягали, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс в шкалі Всесвітнього координованого часу.

Раніше повідомлялося, що після скасування переведення годинників в Україні в регіонах можуть з'явитися різні робочі графіки. Про плани внести таку норму в закон розповідав перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

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