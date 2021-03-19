Переведення годинників не скасували: стала відома причина

В Україні переводити стрілки на літній час в березні все-таки доведеться - Верховна Рада не підтримала законодавчу ініціативу про скасування переведення годинників , відправивши проект закону №4201 про обчислення часу на повторне друге читання.

Зауважимо, що напередодні голосування в законопроект було внесено поправку, яка передбачає, що у разі ухвалення цей закон набув би чинності на наступний день після опублікування, а не через 3 місяці, як вказувалося раніше.

Тобто якби сьогодні в Раді документ набрав необхідну кількість голосів (не вистачило лише 16 "за"), то у ніч проти 28 березня в Україні переводити стрілки на годину вперед вже було б не потрібно. Тепер необхідність переходу на літній час залишилася в силі.

Звернемо увагу, що до зазначеної дати нардепи навряд чи зможуть ще раз підняти законопроект на голосування, оскільки парламент пішов на карантин до 2 квітня.

Відповідно, доля проекту закону про обчислення часу на території України, за всією видимістю, буде розглядатися вже після переведення годинника в останню неділю березня.

Додамо, що автори законопроекту перед сьогоднішнім голосуванням в Раді наполягали, щоб Україна не переходила на літній час, оскільки тоді відбудеться перехід з другого у третій часовий пояс в шкалі Всесвітнього координованого часу.