Перевод часов на зимнее время в октябре: когда и куда крутить стрелки

Ежегодно в октябре украинцы переводят часы на зимнее время. Происходит это уже много лет и регламентируется соответствующим постановлением Кабинета Министров. Вопрос об отмене перевода часов до сих пор не урегулирован, хотя депутаты предлагают, чтобы украинцы остались на зимнем времени.

Когда в этом году мы будем переводить часы, для чего это требовалось, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда будем переводить часы

В 2023 году украинцы перейдут на зимнее время в воскресенье, 29 октября. Часы нужно будет перевести на 1 час назад в 4:00 утра. Фактически, 29 октября мы будем спать на час дольше.

Стоит отметить, что электронные девайсы (компьютеры, планшеты, смартфоны и все, что подключено к сети) автоматически перейдут на новое время. Вручную необходимо будет перевести старые мобильные телефоны и механические часы.

Чтобы не забыть про перевод часов, можно установить себе напоминание на смартфоне или планшете. Особенно если у вас на 29 октября есть определенные важные планы - встреча, поездка поездом или другим видом транспорта. Транспорт начнет курсировать по зимнему времени с самого утра 29 октября и часто из-за этого возникает путаница.

Для чего мы переводим часы

Ежегодный переход на зимнее время регламентируется постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно этому постановлению, в Украине стрелки часов переводят дважды в год - в конце марта на час вперед, в связи с переходом на летнее время, и в конце октября час назад - в связи с переходом на зимнее время.

Вместе с Украиной часы переводят во многих странах мира - в США, Британии, Канаде, Австралии, Мексике, Израиле, в большинстве стран ЕС. Всего - в 72 странах мира.

Впервые практика перевода часов была введена в Британии в 1908 году. В страны бывшего СССР эта практика рационального использования электроэнергии шла довольно долго - вплоть до 1981 года.

Основная причина -– для уменьшения нагрузки на энергоносители. Но многолетняя практика показала, что реальная экономия составляет в среднем 1-3%. И часть стран от перевода часов просто отказалась. Тем более что этот процесс влияет на самочувствие людей и некоторым людям требуется до нескольких недель для адаптации и перехода на новый график.

В 1996 году в Украине решением Кабмина было регламентировано переход на летнее и зимнее время на государственном уровне и установлены даты - последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Почему мы продолжаем переводить часы

Для Украины естественным является именно зимнее время. И вопрос отмены перевода часов обсуждается уже не один год - как в Украине, так и в странах ЕС.

В 2021 году народные депутаты пытались отменить эту практику, но во втором чтении Верховная Рада законопроект №4201 не поддержала. В странах ЕС планировали завершить перевод часов так же в октябре 2021 года, но отложили это решение из-за пандемии.

Как подготовиться, чтобы перейти плавно

Осенью переход на зимнее время воспринимается организмом немного легче, чем весной. Тем более что есть возможность поспать на один час дольше. Но определенное время на адаптацию все равно потребуется.

Врачи всего мира дают простейшие рекомендации: