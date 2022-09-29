Украина перейдет на зимнее время: когда нужно переводить стрелки в 2022 году

В Украине перевод часов традиционно происходит дважды в год, хотя Рада ранее пробовала отказаться от сезонных "манипуляций" с часовыми стрелками, чтобы остаться на зимнем времени. Инициатива в итоге была заморожена, а вернуться к рассмотрению законопроекта помешало полномасштабное вторжение РФ.

Таким образом, украинцам нужно будет перевести стрелки часов, снова переходя с летнего времени на зимнее. Как и когда это сделать - читайте в материале ниже.

Часы переводят в последнее воскресенье марта (на летнее время) и в последнее воскресенье октября (на зимнее). Такая практика продолжается в Украине четыре десятка лета. В 2022-м осенью последний выходной день в октябре выпадает на 30 число.

Когда именно переводят часы

Смена сезонного времени в нашей стране регламентирована постановлением Кабмина №509 от 13 мая 1996 "О порядке начисления времени в Украине". Как указывается в документе, переход на зимнее время осуществляется в четыре утра, а на летнее - в три ночи.

Куда сдвинуть стрелки

Для вхождения в зимнее время переводят стрелки на один час назад. В случае с летним - наоборот, на один час вперед.

Соответственно, Украина перейдет на зимнее время в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, в 04:00, когда стрелки следует сдвинуть на 1 час назад.

Таким образом эта ночь "станет длиннее", и людям удастся поспать на один час дольше.

Почему переводят на зимнее/летнее время

Главной причиной, по которой начали переводить часы с наступлением осени, была экономия электроэнергии. Так, при переходе на зимнее время световой день увеличивается. Практиковать сезонное время начали в Великобритании еще в начале ХХ века, и примеру англичан вскоре последовали некоторые другие страны.

Теперь, в современном мире, ситуация изменилась. Продолжительность светового дня не оказывает существенного влияния на потребление электроэнергии (от 1 до 3%). Дело в том, что энергоресурсы используются круглосуточно, и в некоторых государствах посчитали, что объяснять переход на зимнее время экономией не оправдано. Так они отказались от перевода часов.

По постоянному времени живут в Бразилии, Китае, Японии, Исландии, РФ, Беларуси, Армени, Азербайджане, Казахстане, большинстве стран Африки, а также в некоторых штатах США.

Переход на зимнее время осуществляется почти в 100 государствах мира, в том числе и в Украине.

Влияние перевода часов на здоровье

Как отмечают медики, сезонный перевод времени провоцирует стресс для организма и к новому режиму человек может привыкать от нескольких недель до полутора месяцев.

Также у людей снижается работоспособность, нарушается сон, проявляется раздражительность.

Как утверждают ученые, перевод часов может спровоцировать ухудшение работы сердечно-сосудистой системы, депрессию и вызвать медицинские ошибки.

Как адаптироваться к "новому" времени

Чтобы минимизировать негативное влияние на организм и самочувствие, в такой период важно соблюдать определенные правила.

Медики рекомендуют за 7 дней до перехода на зимнее время начать ложиться спать на 15 минут позже обычного. Это поможет постепенно сдвинуть физиологические ритмы сна.

Также стоит немного сместить время последнего приема пищи. Нужно ограничить употребление алкоголя и кофеина, а также жирной пищи.

Специалисты советуют перед сном принимать расслабляющую ванну. Важно регулировать освещение в комнате: вечером оно должно быть мягким и приглушенным, а сразу после пробуждения нужно открывать шторы.