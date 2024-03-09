Украина скоро переходит на летнее время: когда переводить часы

Кто решает, когда переводить часы

В Украине зимнее и летнее время было введено еще в 1981 году (во времена СССР) для экономии электроэнергии. В настоящее время перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины".

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад", - говорится в документе.

Целью перевода часов осенью является возможность для граждан раньше начинать свой день, дольше работать засветло и меньше использовали искусственное освещение.

Переход на летнее время весной также связан со световым днем и позволяет экономить электроэнергию.

В то же время, противники перевода стрелок подчеркивают, что такие ежегодные изменения приводят к нарушению биоритмов людей.

Вопрос отказа от перехода на летнее время (и соответственно назад) неоднократно поднимался Верховной Радой и общественными деятелями, однако пока остается открытым, поскольку депутаты не могут определиться, какое время оставлять - зимнее или летнее.

Суть проблемы состоит в том, что в Украине - достаточно большое расстояние между восточными и западными областями. Это фактически делает невозможным жизнь в одном часовом поясе всей страной на протяжении целого года.

К примеру, при постоянном зимнем времени в восточных областях солнце будет всходить практически посреди ночи, а темнеть будет слишком рано. Если же навсегда оставить летнее время, на западе страны восход будет слишком поздний и ходить на работу или на учебу придется в темноте.

По мнению ряда специалистов, не переводить стрелки часов реально, но чтобы грамотно решить эту проблему, нужно разделить территорию на два часовых пояса.

Когда Украина переходит на летнее время

Пока радикальных изменений в Украине принято не было, граждане живут по "старым" традициям.

Для того чтобы всем вместе перейти в этом году на летнее время, в воскресенье, 31 марта (в 3 часа ночи) нужно будет перевести стрелки часов на 1 час вперед (поздняя ночь и выходной день были выбраны для того, чтобы не создавать неудобств посреди рабочей недели).

Стоит отметить, что большинство электронных устройств перейдут на летнее время самостоятельно, тогда как механические (или не подключенные к интернету) - нужно будет переводить вручную.

Часы переводят во многих странах (иллюстративное фото: pixabay.com)

Для чего и кто именно придумал "менять" время

Перевод часов на зимнее и летнее время возник с целью экономии энергии и лучшего использования дневного света.

Считается, что переводить часы впервые предложил в 1784 году Бенджамин Франклин. Он имел целью, в частности, экономию свечей в холодное время года и посвятил этой теме отдельную публикацию.

Второй раз эту проблему поднял британский архитектор Уильям Уиллет в своей брошюре "Тщетный расход дневного света" в 1907 году.

Тогда король Великобритании и Ирландии Эдвард VII не стал ждать решения парламента и объявил, что в его королевском имении Сандрингем все переходят на летнее время. Впоследствии он ввел такие же изменения в имениях Виндзор и Балморал. Итак, впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году.

В то же время настоящими пионерами введения летнего времени исследователи называют Германию и Австро-Венгрию (это коснулось и Закарпатья, и Галиции, и Буковины, и Волыни).

Во время Первой мировой войны - 30 апреля 1916 года - там передвинули стрелки часов на час вперед, а уже 1 октября 1916 года - на час назад.

19 марта 1918 года Конгресс США ввел разделение на часовые пояса и применение на период войны летнего времени (с целью сбережения топлива, которое использовали для генерации электрического тока). В 1966 году Конгресс принял "Закон о едином времени" (Uniform Time Act), которым ввел летнее время в мирный период.