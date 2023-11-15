"Україна неймовірних людей": Продюсер "Голосу країни" открыл занавес нового талант-шоу

Что известно о проекте "Україна неймовірних людей"

На днях продюсер сделал небольшой анонс в своих stories, где рассказал о деталях нового талант-шоу об украинцах.

"Я горжусь насколько мощным был этот сезон "Голосу країни", Наша команда постоянно работает над созданием новых проектов, а также возрождением тех, которые мы с вами любили раньше. Несмотря на все мы двигаемся вперед и не останавливаемся", - пишет Владимир.

"Україна неймовірних людей" - это национальное талант-шоу, призванное продемонстрировать невероятный дух и выносливость украинцев, которые несут тяжелые испытания и все же остаются талантливыми.

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По словам Завадюка, это истории героев нашего времени, которые возвышаются над всеми трудностями, развивая свои таланты и вдохновляя других. Это современный проект о людях, которые способны делать мир лучше даже в самых сложных обстоятельствах.

О тех, кто не сдается перед испытаниями, а наоборот, становится крепче, обретает возможности и раскрывает новые таланты.

"Мы ищем именно таких невероятных украинцев, независимо от возраста, которые, преодолев кучу трудностей, продолжают вдохновлять своим талантом. Люди, которые вдохновляют быть толерантными, сознательными, современными", - отметил продюсер.

Скриншоты

Также он сказал, что создателей проекта интересуют необычные, неожиданные таланты, ведь они открыты для любых предложений от креативных людей, стремящихся популяризировать свой талант и заявить о себе на всю страну.

Скриншоты

Вокал, музыка, хореография, акробатика, гимнастика, художественное искусство, демонстрация невероятной физической силы и экстрима - это все подпадает под список требований.

Для кастинга этого шоу уже сняли проморолик, чтобы люди смогли немного погрузиться в эту атмосферу творчества и рискнули.