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Украина - НАТО: Укрзализныця "запустила" новый экспресс (видео)

Новина українською →
Пятница 30 сентября 2022 22:29
Украина - НАТО: Укрзализныця "запустила" новый экспресс (видео) Коллаж РБК-Украина: электричка УЗ уже "повезла" украинцев в НАТО
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця отреагировала на подачу страной заявки на вступление в Североатлантический альянс. Вдохновленные этим важным событием железнодорожники попытались ускорить процесс и "запустили" экспресс по маршруту "Украина - НАТО".

Соответствующее видео 30 сентября опубликовано на Facebook-странице УЗ.

На кадрах видно, что на одной из электричек, подъезжающей на платформу вокзала для высадки и посадки пассажиров, красуется на информтабло именно такой указатель маршрута следования.

"В НАТО экспрессом", - лаконично подписан забавный ролик.

Видео: Укрзализныця "пустила" электричку по маршруту "Украина - НАТО"

Нужно сказать, что в Укрзализныце не впервые креативят по случаю тех или иных приятных событий и добрых новостей.

Так, недавно железнодорожники после анонса о возобновлении работы McDonald's в городах Украины демонстрировали на табло Центрального вокзала в Киеве надпись о прибывающем маршруте "Мака" в Киев...

Украина - НАТО: Укрзализныця &quot;запустила&quot; новый экспресс (видео)

Укрзализныця тоже ждала открытия "Мака" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

А также по случаю 100-тысячного пассажира маршрута "Стефания экспресс" украсили крышу вокзала в Калуше огромной розовой панамой, как у Олега Псюка, фронтмена группы Kalush Orchestra, победительницы конкурса "Евровидение 2022".

Украина - НАТО: Укрзализныця &quot;запустила&quot; новый экспресс (видео)

Вокзал Калуша примерил розовую панаму, как у Олега Псюка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Ранее мы писали, что в УЗ показали новое горячее меню в поездах Интерсити+, а также рассказали о ценах.

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НАТО Укрзализныця