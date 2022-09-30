Украина - НАТО: Укрзализныця "запустила" новый экспресс (видео)

Укрзализныця отреагировала на подачу страной заявки на вступление в Североатлантический альянс . Вдохновленные этим важным событием железнодорожники попытались ускорить процесс и "запустили" экспресс по маршруту "Украина - НАТО".

На кадрах видно, что на одной из электричек, подъезжающей на платформу вокзала для высадки и посадки пассажиров, красуется на информтабло именно такой указатель маршрута следования.

"В НАТО экспрессом", - лаконично подписан забавный ролик.

Видео: Укрзализныця "пустила" электричку по маршруту "Украина - НАТО"

Нужно сказать, что в Укрзализныце не впервые креативят по случаю тех или иных приятных событий и добрых новостей.

Так, недавно железнодорожники после анонса о возобновлении работы McDonald's в городах Украины демонстрировали на табло Центрального вокзала в Киеве надпись о прибывающем маршруте "Мака" в Киев...

Укрзализныця тоже ждала открытия "Мака" (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

А также по случаю 100-тысячного пассажира маршрута "Стефания экспресс" украсили крышу вокзала в Калуше огромной розовой панамой, как у Олега Псюка, фронтмена группы Kalush Orchestra, победительницы конкурса "Евровидение 2022".

Вокзал Калуша примерил розовую панаму, как у Олега Псюка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)