"Украина дала им все": Павел Зибров признался, общается ли с коллегами-предателями

Украинский певец Павел Зибров рассказал об артистах, предавших Украину после полномасштабного вторжения РФ. По его словам, со многими из них дружеские отношения пошли на спад еще в 2014 году. Сейчас он не поддерживает отношения с теми, кто променял родину на деньги.

Исполнитель упомянул Тамару Гвердцители, мать которой живет в Одессе. По словам Зиброва, как только началась война, певица уехала в Грузию.

Также он упомянул об Игоре Лихуте и его жене Таисии Повалий. Певец заявил, что дружил с их семьей 28 лет, но после 2014 решил расторгнуть отношения.

"Мы в один год познакомились с женами, и в один год поженились. Тесно общались. После 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. А 9 мая... Концерт из "Кремлевки" - в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит - "Рідна мати моя". У меня слезы выступили и ком в горле", - рассказал певец.

Павел Зибров рассказал о Таисии Повалий (скрин)

К тому же, артисту стыдно за поведение его старых друзей и он больше не хочет называть их фамилии. Он заявил, что всех предателей следует лишать украинских паспортов, чтобы они не могли ездить с концертами по миру.

"У Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, и куда угодно! Их пропускают, дают билеты. Они сразу становятся "украинцами". Вот за это мне жаль. Если бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все", - добавил он.