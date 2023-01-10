"Україна дала їм усе": Павло Зібров зізнався, чи спілкується з колегами-зрадниками

Український співак Павло Зібров розповів про артистів, які зрадили Україну після повномаштабного вторгнення РФ. За його словами, з багатьма з них дружні відносини пішли на спад ще у 2014 році. Зараз він не підтримує стосунки з тими, хто проміняв батьківщину на гроші.

Про це він розповів у програмі " Як ти ?"

Виконавець згадав Тамару Гвердцителі, мати якої живе в Одесі. За словами Зіброва, як тільки почалася війна, співачка поїхала до Грузії.

Також він згадав про Ігоря Ліхуту та його дружину Таїсію Повалій. Співак заявив, що дружив із їхньою родиною 28 років, але після 2014 року вирішив розірвати стосунки.

"Ми в один рік познайомилися з дружинами, і в один рік одружилися. Тісно спілкувалися. Після 2014 року стосунки пішли вниз. Ми зрозуміли, що вони там сидять, працюють на всіх концертах. А 9 травня... Концерт з "Кремлівки" - у погонах усі генерали, полковники, і Тая виходить - "Рідна мати моя". У мене сльози виступили й ком у горлі", - розповів співак.

Павло Зібров розповів про Таїсію Повалій (скрін)

До того ж артисту соромно за поведінку його старих друзів і він більше не хоче називати їхні прізвища. Він заявив, що всіх зрадників потрібно позбавляти українських паспортів, щоб вони не могли їздити з концертами по світу.

"У Повалій залишився паспорт України, яку вона ненавидить. Їздять собі до Відня, і куди завгодно! Їх пропускають, дають квитки. Вони одразу стають "українцями". Ось за це мені шкода. Якби у них ще паспорти забрати, щоб нічого їм не нагадувало про Україну, яка дала їм усе", - додав він.