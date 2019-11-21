Вкрасти за 5 секунд: в Дніпрі нахабний "супервор" став зіркою мережі

У Дніпрі помітили нахабного злодія (Колаж РБК-Україна)

У Дніпрі нахабний злодій вкрав сумку у дівчини на очах у всіх

У Дніпрі помітили нахабного злодія, який на очах у всіх вкрав сумку у дівчини. Інцидент стався у кафе серед білого дня. Чоловік сидів за сусіднім від дівчини столиком і за її спиною нахабно провернув свою аферу. Ролик з крадіжкою потрапив в мережу.

На відео можна побачити, як дівчина за столиком захоплена роботою, а в цей час чоловік просто нахилився до її спини і тихо взяв сумку. Після цього чоловік вирішив швидко ретируватися. Зазначимо, що дівчина навіть не помітила пропажі, так швидко все сталося.

Нахабний злодій в Дніпрі (YouTube)

Ролик також опублікували на сторінці в Facebook. Також там попередили людей бути більш пильними, адже злодії не дрімають і користуються нагодою.

Я так теж трохи не позбувся, добре, що лямка по руці пройшла. КФС біля залізничного вокзалу.

Скріншот коментарів (Facebook)