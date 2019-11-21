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Украсть за 5 секунд: в Днепре наглый "супервор" стал звездой сети

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 16:23
Украсть за 5 секунд: в Днепре наглый "супервор" стал звездой сети
В Днепре заметили наглого вора (Коллаж РБК-Украина)

В Днепре наглый вор украл сумку у девушки на глазах у всех

В Днепре заметили очень наглого вора, который на глазах у всех украл сумку у девушки. Инцидент произошел в кафе средь бела дня. Мужчина сидел за соседним от девушки столиком и за ее спиной нагло провернул свою аферу. Ролик с кражей попал в сеть.

На видео можно рассмотреть, как девушка за столиком увлечена работой, а в это время мужчина просто наклонился к ее спине и тихо взял сумку. После этого мужчина решил быстро ретироваться. Отметим, что девушка даже не заметила пропажи, так быстро все произошло.

Наглый вор в Днепре (YouTube)

Ролик также опубликовали на странице в Facebook. Также там предупредили людей быть более бдительными, так как воры не дремлют и пользуются удобным случаем.

  • Я так тоже чуть не лишился, хорошо, что лямка по руке прошла. КФС возле жд вокзала.

Украсть за 5 секунд: в Днепре наглый &quot;супервор&quot; стал звездой сетиСкриншот комментариев (Facebook)

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