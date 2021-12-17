Найщасливіші кольори для всіх знаків Зодіаку: в чому зустрічати Новий Рік 2022

Буквально через кілька тижнів весь світ зустрічатиме Новий 2022 рік. За східним календарем - це рік Водяного Чорного Тигра.

Тигр не любить яскраві, неонові, штучні та фіолетові відтінки. Найкращими кольорами 2022 року стануть зелений, червоний і жовтий.