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Найщасливіші кольори для всіх знаків Зодіаку: в чому зустрічати Новий Рік 2022

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П'ятниця 17 грудня 2021 19:23
Найщасливіші кольори для всіх знаків Зодіаку: в чому зустрічати Новий Рік 2022 Фото: Які кольори підійдуть для зустрічі нового року кожному знаку Зодіаку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Буквально через кілька тижнів весь світ зустрічатиме Новий 2022 рік. За східним календарем - це рік Водяного Чорного Тигра.

Тигр не любить яскраві, неонові, штучні та фіолетові відтінки. Найкращими кольорами 2022 року стануть зелений, червоний і жовтий.

Які кольори підійдуть кожному знаку Зодіаку для зустрічі Нового року, розповіли в матеріалі Meta.

Які відтінки потрібні у 2022 році

Синій - для переговорів, співбесід та спілкування

Зелений - для адаптації на новому місці або для нових починань

Червоний - для романтичних побачень або під час очікування народження дитини

Жовтий - для покупки нерухомості

Білий і золотий - врівноважують енергетичні потоки

Які кольори підійдуть кожному знаку Зодіаку

Овен

Вибирайте відтінки червоного, які зустрічаються в природі – вишневий, відтінок обпаленої цегли або помаранчевий, близький до відтінку хутра тигра.

Телець

Тигр оцінить у Тельців молочний, білий, різний відтінки зеленого, кавовий і коричневий.

Близнюки

Жовтий колір підкреслять життєрадісність, відкритість і дружелюбність цього знака.

Рак

Вашу романтичну і ніжну натуру найкраще підкреслять відтінки білого, молочного, блакитного і сірого.

Лев

Для новорічного вбрання вам варто вибрати срібний колір - це допоможе сяяти весь рік.

Діва

Вам потрібен аристократичний стиль і віддайте перевагу неяскравому жовтому, зеленому, блакитному або коричневому кольору.

Терези

Зустрічайте Новий рік у світло-рожевому одязі. Щоб прикрасити цей відтінок, вибирайте ефектні аксесуари та віддайте перевагу цікавому крою.

Скорпіон

Вибирайте будь-який колір для новорічного свята - цього разу вам підійде будь-який відтінок, щоб задобрити Тигра.

Стрілець

Зверніть увагу на одяг білого, сірого, синього і фіолетового відтінків. Але через те, що Тигр фіолетовий не любить – не перестарайтеся, нехай це буде якась маленька деталь.

Козоріг

Віддайте перевагу в одязі молочним, блакитним і сірим кольорам.

Водолій

Цього року колірна гамма повинна відповідати покровителю 2022 року – білий і всі його відтінки, блакитний, синій. Костюм кольору слонової кістки або шампанського допоможуть підкреслити благородство і гідність.

Риби

Зверніть увагу на ніжно-зелений і світло-рожевий кольори. Особливо вдалими будуть наряди, де ці два кольори представлені одночасно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати безпечні іграшки на новорічну ялинку.

А також розповідали про те, якими предметами потрібно прикрасити новорічну ялинку для залучення любові та багатства.

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