Вкрав їжу і гаманець: у Києві люди влаштували самосуд над крадієм (відео)

У Києві люди вирішили самі покарати зухвалого злодія, який пограбував пенсіонера. Інцидент стався на вулиці Огієнка, недалеко від ТЦ "Європорт". Зловмисник вкрав у дідуся їжу і гаманець. Люди влаштували самосуд і застосували фізичну силу, а потім викликали поліцейських. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На вулиці Огієнка, неподалік від ТЦ "Європорт", сьогодні був затриманий злодій, який вкрав гаманець і їжу у дідуся. Трохи надавали по клумакам і викликали поліцію для оформлення", - сказано в повідомленні.

Відео: Самосуд у Києві над влром (Київ Оперативний)

В коментарях люди підтримали дії чоловіків і висловили свою думку з приводу таких нахабних злодіїв.

Молодці дідусі!

Треба було його п@зд@ть, поки з п'ят кров не потече.

Харю розбити перед тим як заберуть і сказати шо так і було.

Молодці мужики!

Поліція відпустить...

Скріншот коментарів (Київ Оперативний)