ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну чекає два піки епідемії: лікар заявив про затяжну боротьбу з COVID-19

STYLERКоронавірус    22.04.2020 - 07:50
Україну чекає два піки епідемії: лікар заявив про затяжну боротьбу з COVID-19
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні буде двома хвилями, і першої ми ще не досягли

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Лікарі та вчені роблять прогнози щодо подальшої ситуації в країні з епідемією і карантином. Так, Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України, прогнозує два спалахи коронавіруса. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, медик заявив, що на Україну чекає два піки коронавіруса. Причому перший ще не настав. Про це Кравченко розповів в інтерв'ю PavloskyNEWS.

Першого піку COVID-19, за його словами, варто чекати, коли ми досягнемо за офіційною статистикою 10 тисяч хворих. А наступне пікове навантаження станеться після того, як в Україні буде вже 60 тисяч хворих на коронавірус.

При цьому Сергій Кравченко каже, що офіційну статистику в країні можна сміливо множити на два з половиною рази. До такого висновку він прийшов, посилаючись на статистику британських медиків. Вони встановили, що один хворий в кімнаті з десятьма людьми здатний заразити 2-3 осіб.

Кравченко також розкритикував методи боротьби з коронавірусом, які зараз веде уряд. Йдеться про протокол, за яким "легкі" хворі лікуються в домашніх умовах. Приміром, у Китаї всіх хворих направляли в стаціонар.

Медик заявив про два спалахи COVID-19 в Україні (відео: YouTube/PavloskyNEWS)

До речі, нещодавно лікарі назвали ознаки того, що ви вже перехворіли на коронавірус, але можете не здогадуватися про це.

Також вчені назвали нову температуру, при якій гине коронавірус. Вона настільки висока, що простого прання в пральній машині - навіть при режимі з найвищою температурою - недостатньо.

Антисептики можуть викликати мутації вірусів: вчені заявили про небезпеку захисного засобу Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень
Новини України Коронавірус
Lite
On Top