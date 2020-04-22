Україну чекає два піки епідемії: лікар заявив про затяжну боротьбу з COVID-19

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні буде двома хвилями, і першої ми ще не досягли

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися. Лікарі та вчені роблять прогнози щодо подальшої ситуації в країні з епідемією і карантином. Так, Сергій Кравченко, голова Національної медичної палати України, прогнозує два спалахи коронавіруса. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, медик заявив, що на Україну чекає два піки коронавіруса. Причому перший ще не настав. Про це Кравченко розповів в інтерв'ю PavloskyNEWS.

Першого піку COVID-19, за його словами, варто чекати, коли ми досягнемо за офіційною статистикою 10 тисяч хворих. А наступне пікове навантаження станеться після того, як в Україні буде вже 60 тисяч хворих на коронавірус.

При цьому Сергій Кравченко каже, що офіційну статистику в країні можна сміливо множити на два з половиною рази. До такого висновку він прийшов, посилаючись на статистику британських медиків. Вони встановили, що один хворий в кімнаті з десятьма людьми здатний заразити 2-3 осіб.

Кравченко також розкритикував методи боротьби з коронавірусом, які зараз веде уряд. Йдеться про протокол, за яким "легкі" хворі лікуються в домашніх умовах. Приміром, у Китаї всіх хворих направляли в стаціонар.

Медик заявив про два спалахи COVID-19 в Україні (відео: YouTube/PavloskyNEWS)

До речі, нещодавно лікарі назвали ознаки того, що ви вже перехворіли на коронавірус, але можете не здогадуватися про це.

Також вчені назвали нову температуру, при якій гине коронавірус. Вона настільки висока, що простого прання в пральній машині - навіть при режимі з найвищою температурою - недостатньо.