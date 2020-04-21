Вчені назвали нову температуру для знищення COVID-19: прання не врятує

Коронавірус повністю може знищити тільки дуже висока температура (колаж: РБК-Україна)

Названа нова температура для знищення коронавіруса

Коронавірус COVID-19 не гине при температурі +60 градусів за Цельсієм, як показують деякі дослідження. Згідно з останніми даними, наданими вченими з Франції, для загибелі вірусу необхідні набагато більш високі температури. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, дослідники оприлюднили результати своїх експериментів, згідно з яким штам вірусу SARS-CoV-2 гине лише при температурі +92°C. При цьому інактивація вірусу можлива при витримуванні за таких умов не менше 15 хвилин.

А ось при впливі температури +60°C протягом години, як передбачалося раніше, вірус не гине повністю. Однак його активність знижується в шість разів.

Оскільки, найвищою температурою прання в більшості пральних машин є +90 градусів, то звичайне прання не допоможе позбавити речі від коронавіруса.

Результати досліджень опубліковані на порталі "BioRXV". Це означає, що експерименти вчених у цьому напрямку тривають.

Раніше ми писали, що лікарі назвали ключові симптоми того, що ви вже перехворіли на коронавірус. При цьому ознаки могли бути не дуже вираженими, тому хворобу можна було сплутати з іншим видом гострої респіраторної інфекції.

Також ми повідомляли, що часто наслідки у перехворілих на коронавірус людей є незворотними.