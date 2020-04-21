ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вчені назвали нову температуру для знищення COVID-19: прання не врятує

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 18:55
Вчені назвали нову температуру для знищення COVID-19: прання не врятує
Коронавірус повністю може знищити тільки дуже висока температура (колаж: РБК-Україна)

Названа нова температура для знищення коронавіруса

Коронавірус COVID-19 не гине при температурі +60 градусів за Цельсієм, як показують деякі дослідження. Згідно з останніми даними, наданими вченими з Франції, для загибелі вірусу необхідні набагато більш високі температури. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, дослідники оприлюднили результати своїх експериментів, згідно з яким штам вірусу SARS-CoV-2 гине лише при температурі +92°C. При цьому інактивація вірусу можлива при витримуванні за таких умов не менше 15 хвилин.

А ось при впливі температури +60°C протягом години, як передбачалося раніше, вірус не гине повністю. Однак його активність знижується в шість разів.

Оскільки, найвищою температурою прання в більшості пральних машин є +90 градусів, то звичайне прання не допоможе позбавити речі від коронавіруса.

Результати досліджень опубліковані на порталі "BioRXV". Це означає, що експерименти вчених у цьому напрямку тривають.

Раніше ми писали, що лікарі назвали ключові симптоми того, що ви вже перехворіли на коронавірус. При цьому ознаки могли бути не дуже вираженими, тому хворобу можна було сплутати з іншим видом гострої респіраторної інфекції.

Також ми повідомляли, що часто наслідки у перехворілих на коронавірус людей є незворотними.

Коронавірус в Почаївській Лаврі: помер монах, який виганяв диявола Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 20 квітня
Новини України Коронавірус
Lite
On Top